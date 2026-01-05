英超｜艾摩廉：我是領隊而非僅是教練 暗示約滿即離隊

曼聯昨晚於英超以1：1逼和列斯聯，魯賓艾摩廉出席賽後記者會時，強調自己是「領隊（Manager）而非僅是教練（Head Coach）」，並暗示自己會在明年約滿後離隊。

「不會辭職，直至有人接替為止」

艾摩廉於2024年11月上任，他的頭銜是教練（Head Caoch）；他當時與曼聯簽訂兩年半的合約，至2027年6月到期。他在昨仗賽後列斯聯後出席記者會，被問及是否仍獲會方支持時，澄清自己在球會的角色：「我留意到你們接收到的資訊，都是經過篩選的。我來到是要做曼聯的領隊，而不是教練。這一點很明確。我知道我不是杜曹、不是干地，也不是摩連奴，但我就是曼聯的領隊。這還會維持18個月，直到會方決定換人為止。這就是我的觀點。我想以此作結：我不會辭職，並會繼續履行職務，直至有人來接替我為止。」

「18個月後各走各路」

艾摩廉早於平安夜時，對於轉會話事權和戰術安排似有微言，當時他表示：「如果要完美執行3-4-3陣式，需要花很多錢和時間。我開始明白這不會發生，或許我需要適應這一點。」昨仗賽後，艾摩廉又被問到覺得會方是否未有兌現承諾時說：「我只想說，我是這支球隊的領隊，而不僅僅是教練。這將在18個月後結束，到時大家各走各路，這就是當時的協議。球探、體育總監，每個部門都需要做好自己的工作。而我也會做好未來18個月的工作，然後各奔前程。」