英超│迪格蘭賴斯復出入2球 聯賽首梅開二度解放技能包 阿迪達：「佢沒有上限﹗」

周六英超，阿仙奴憑傷癒復出的中場迪格蘭賴斯梅開二度，作客3:2擊敗般尼茅夫，順利全取3分。今場是賴斯首度於英超梅開二度，還要是剛克服膝傷回歸，就踢足全場並成為贏波功臣，解放技能包，領隊阿迪達大讚他是一位沒有上限的球員，已成為頂級中場。

英超累積4球 追平上季總和

迪格蘭賴斯因為膝傷，過去兩輪贏白禮頓和阿士東維拉，他都沒有上陣，今仗賽前未知能否復出，最後趕及出場。此子未有十足狀態，但仍然踢足全場，並在下半場兩度後上撞射得手，帶領球隊擊敗般尼茅夫全取3分。這名26歲英格蘭中場首度於英超梅開二度，今季20輪英超18次上陣共入4球，是上季聯賽全季總和。

解放後上射門技能包

賴斯向來並非擅於後上入楔的中場球員，今仗2次去到敵軍心藏地帶起腳，時機和洞察力恰到好處，繼罰球造詣越來越精湛後，再解放另一項技能包，成為更全面的中場球員，槍手領隊阿迪達大讚他沒有上限：「我記得這是他生涯首次於英超梅開二度，兩個入球都非常精彩。他不斷為自己的比賽增添新內容，持續豐富自己在隊中的角色，我完全看不到他的上限在那裡。在我看內，他肯定是一位世界頂級中場。」同時阿帥亦欣賞賴斯的爭勝心，為趕及復出盡極大努力，原本不知道他今仗可堅持多久，最終踢足全場。

阿迪達大讚沒有上限

而賴斯本人亦欣喜取得入球：「能在關鍵勝利中梅開二度，感覺真的很棒。我為這2個入球感到高興，但更重要的是全取3分，因為般尼茅夫是一支非常出色的球隊，特別是主場作戰時。」

