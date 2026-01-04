英超│阿仙奴再贏聯賽5連勝 隊內開始傾奪冠話題 馬度基：「要承受衝冠壓力﹗」

阿仙奴在周六(3日)英超作客3:2險勝般尼茅夫，聯賽已重上正軌連贏5場，暫時在榜首有6分優勢。該隊翼鋒馬度基坦言，球隊在更衣室內已開始傾談奪冠的話題，但他亦指明白之後在衝冠旅途一定會面對壓力，他們已準備好應對。

槍手英超5連勝

由第7輪起一直高踞榜首的阿仙奴，在11月至12月初一度走勢下滑，期內5輪英超只有2勝2和1負，分別作客賽和新特蘭和車路士，以及造訪阿士東維拉輸1:2，榜首優勢大幅縮減。幸好這支倫敦球會及時止跌回升，由第16輪主場2:1贏狼隊起，聯賽已5連勝，包括在聖誕新年快車賽期連殺白禮頓維拉和般尼茅夫，現時比次席維拉多6分，再次將領先優勢拉開。

馬度基指隊內開始討論奪冠

而英超已踢到20輪，已經過了一半，馬度基坦言隊內開始討論奪冠的話題：「當然會傾，我覺得這是必要的。因為我們在積分榜領跑，其他球隊在追趕我們。」然而槍手已22年未贏過英超冠軍，過去幾年多次在末段崩盤失冠，所以馬度基指他已預計到衝冠壓力即將來臨：「我們必須坦然接受，衝擊冠軍會帶來的壓力。」我們要做的就是專注做好自己，一場場贏下去，這就是我們接下來的目標。」

