英超｜阿仙奴3：2般尼茅夫 賴斯梅開二度

阿仙奴今晨於英超作客般尼茅夫，以3：2反勝對手，續在榜首領先。爭標對手曼城將於今晚深夜鬥車路士，今場梅開二度的迪格蘭賴斯表示有時間的話會看這場比賽，但目前仍以專注自己的表現為優先。

加比爾將功補過

阿仙奴於10分鐘失守，守將加比爾馬加希斯犯錯，毫無壓力下將皮球交予禁區頂的敵將艾雲尼爾臣，後者輕鬆射入。加比爾於16分鐘將功補過，馬度基於右路落底線傳中，馬天尼利的射門被擋，加比爾補射破網，助阿仙奴扳平1：1完半場。

加比爾犯錯，令阿仙奴先失守。路透社

加比爾將功補過，為阿仙奴扳平1：1。路透社

賴斯下半場梅開二度。路透社

「兵工廠」中場賴斯於下半場梅開二度，先是54分鐘接應馬田奧迪加特的橫傳，於禁區頂衝前第一時間撞射破網，及後是71分鐘，賴斯接應布卡約沙卡的底線地波傳中，第一時間起腳破網，助阿仙奴反超前3：1。般尼茅夫於76分鐘追近比數，高洛比於禁區外施射，射破阿仙奴門將大衛拉耶的十指關。但阿仙奴最終保住3：2的勝局，以15勝3和2負得48分續排榜首，領先次席的阿士東維拉6分；第3位的曼城少踢一場下落後7分。般尼茅夫以5勝8和7負得23分，暫列第15位。

賴斯談爭標：專注自己表現

贏波功臣賴斯賽後表示：「今季我入球不算多，只有兩球進帳，所以今天能梅開二度非常重要。今場意義重大，如果未能勝利，上場擊敗維拉就變得毫無意義。今場勝仗讓我們處於極佳的位置，必須保持氣勢，目前球隊的狀態非常理想。」曼城將於今晚深夜大戰車路士，賴斯說：「有時間的話或者會看，但現階段我只專注自己。雖然這聽起來像是老生常談，但賽程實在太密，我們不能過分糾結於其他球隊的表現。」