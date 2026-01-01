Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士宣布領隊馬列斯卡離任 球會聲明未提及分手原因或接任人選

更新時間：20:30 2026-01-01 HKT
發佈時間：20:30 2026-01-01 HKT

剛踏進2026年，英超就迎來重磅消息。英超豪門車路士正式宣布領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）離任領隊一職，但聲明中並未提及分手原因或接任人選。

會方在英國中午時間在官方網頁發聲明公布與馬列斯卡分道揚鑣，並感謝他在任期間未球會作出的貢獻。聲明中指：「馬列斯卡在任期間，帶領球隊先後奪得歐協聯及世冠盃冠軍。這些成就將成為球會近年歷史的重要部分。」

聲明亦有解釋，鑑於球隊目前仍需在四項賽事中爭取成績，包括爭奪來季歐聯參賽資格這項關鍵目標，馬列斯卡與球會均相信，現階段作出改變，將給予球隊最大機會令賽季重回正軌。球會最後祝願馬列斯卡未來一切順利。

傳姐妹球會斯特拉斯堡教頭羅仙尼亞接手

馬列斯卡在周二英超快車主場2:2被般尼茅夫逼和後，稱身體不適沒有出席賽後記者會，由助教卡巴利路代勞。綜合外媒報道，馬帥是故意「詐病」拒絕面對傳媒，當時已作出離隊的決定。而正是這一決定令球會知道再無合作空間。

會方其中一個應急方案，是讓同集團的法甲球會斯特拉斯堡教頭羅仙尼亞接手。

外媒指馬列斯卡主動辭職務立即離隊

《天空體育》就引述知情人士的消息，馬列斯卡決定主動辭去領隊一職，務求立即離隊。《每日郵報》就稱馬列斯卡多方面不滿車路士，最主要是高層屢次干預排陣，並任由他成為代罪羔羊。此外馬帥想要更多轉會話語權但球會拒絕，他未能按照自己的意願組軍，萌生去意。

曼城注視馬列斯卡情況 視他為哥迪奧拿接班人

馬列斯卡、車路士為何決裂？ 涉轉會話語權之爭、公開矛盾、高層干擾排陣問題

