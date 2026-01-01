Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼城注視馬列斯卡情況 視他為哥迪奧拿接班人

足球世界
車路士領隊馬列斯卡與球會決裂，預計元旦人分手結束合作關係，有傳曼城亦密切關注事件。消息人士透露，曼城管理層視曾在藍月青訓學院任職、以及做過哥迪奧拿副手的馬列斯卡，為哥帥的接班人，所以關心共去向，了解他的下一步。

關注事態發展

英國媒體指，哥迪奧拿與曼城的合約於2027年夏天屆滿，但他們不排除這名西班牙籍教頭會於今夏離開，所以一直審視不同的接班人，其中馬列斯卡的呼聲最高。馬列斯卡曾在藍月青訓學院任職，亦在2022至23球季出任過哥帥的副手，對曼城的內部架構和環境十分熟悉，加上其戰術風格與哥迪奧拿相近，他亦與後者保持良好關係，所以傾向在哥帥離任時讓他接手。

曼城視馬列斯卡為接班人

馬列斯卡與車路士的合約原本到2029年，藍月的計劃是哥迪奧拿離開時接觸他，但這名意大利籍教頭勢提早離開，藍月將密切注視事件，了解他的去向和下一步計劃。

相關報導：英超│馬列斯卡與車路士高層關係破裂 傳元旦日主動辭職離隊英超│馬列斯卡、車路士為何決裂？ 涉轉會話語權之爭、公開矛盾、高層干擾排陣問題

英超｜車路士馬列斯卡帥位危危乎 1月戰績定生死

