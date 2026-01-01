Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士馬列斯卡帥位危危乎 1月戰績定生死

足球世界
更新時間：07:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：07:15 2026-01-01 HKT

據《天空體育》報道，車路士領隊馬列斯卡的帥位不穩。「藍戰士」近7場只贏1場，加上早前的發言顯示他與管理層之間的關係緊張，1月的戰績將成為他去留的關鍵。

12月錄2勝4和3負

車路士在聖誕及新年賽程，於史丹福橋主場先後鬥阿士東維拉及般尼茅夫，但兩場表現皆令人沮喪，踢落缺乏鬥志，令這名意大利籍主帥承受的壓力倍增。藍戰士於11月26日歐聯主場大勝巴塞隆拿3：0，但於12月的戰績下滑，各項賽事僅錄得2勝4和3負，近7場僅贏1場。

除了近況不濟，馬列斯卡的惹火發言，或令他的帥位更危。12月初他在球隊擊敗愛華頓後，表示賽前兩天是他上任後「最糟糕的48小時」，並直言「很多人」並未支持他或球隊；這言論或揭示了他與球會管理層之間的關係緊張。

4條戰線踢9場

《天空體育》稱，1月的戰績將成為馬列斯卡能否保住帥位的關鍵。車路士將於4條戰線作戰，應付9場比賽，硬仗包括1月4日於英超作客次席的曼城；月中將於聯賽盃4強鬥阿仙奴；月尾會在歐聯作客拿玻里。

車路士1月賽程

1月4日：客vs曼城（英超）
1月7日：客vs富咸（英超）
1月10日：客vs查爾頓（足總盃）
1月14日：主vs阿仙奴（聯賽盃）
1月17日：主vs賓福特（英超）
1月21日：主vs帕福斯（歐聯）
1月25日：客vs水晶宮（英超）
1月28日：客vs拿玻里（歐聯）
1月31日：主vs韋斯咸（英超）

