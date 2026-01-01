Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│馬列斯卡、車路士為何決裂？ 涉轉會話語權之爭、公開矛盾、高層干擾排陣問題

足球世界
更新時間：11:56 2026-01-01 HKT
發佈時間：11:56 2026-01-01 HKT

車路士領隊馬列斯卡與球會高層關係決裂，到了即將分手的地步，距離前者領軍贏得首屆世界冠軍球會盃，中間僅經歷了5個月的時間。雙方不和，當中涉及轉會話語權之爭、高層干擾排陣，以及馬列斯卡將矛盾公開化等不同問題。

馬列斯卡不滿高層干預排陣

綜合《每日郵報》、《天空體育》、《衛報》等多間英國媒體的消息，馬列斯卡不滿車路士有眾多原因，最主要是他不滿高層干預排陣，並任由他成為代罪羔羊。藍獅今季頻繁地輪換，以致球隊成績欠穩定性，主因是球員的經理人不停致電車路士體育總監，質問他們的客戶為何得不到應有的上陣時間，有違加盟時的承諾。總監就要求馬列斯卡讓不同球員上陣，後者照做，但當球隊成績不濟被媒體和球迷批評時，高層卻沒有出來維護，任由馬帥成為代罪羔羊，令他非常不滿。同時高層頻繁干預排陣，馬列斯卡失去自主和話語權，他覺得這並非教練應該面對的情況。

車路士領隊馬列斯卡不滿高層干預排陣。路透社
馬列斯卡希望得到更多轉會話語權。路透社
轉會話語權是雙方不和另一主因

其次馬列斯卡想擁有更多的轉會話語權，現實是球隊在今夏轉會市場的操作不符合其預期。這名意大利籍教頭希望引入一些有經驗的球員，帶領陣中一班年輕新星出戰，以老帶新可以增加穩定性。可是球會繼續沿用只簽年輕人的策略，他未能按照自己的意願組軍，萌生去意。而球會的總監們又漠視球隊年齡存構過輕的問題，不停催促馬帥要立即交出好成績，一定要取得歐聯席位，此舉亦加深他對球會的不滿。

球會不滿矛盾公開化

在不滿情緒與日俱增下，馬列斯卡在12月展開連串「搏炒」的行為。12中公開指摘球會，指球會有很多人不支持他，並發展「最糟糕48小時」的言論，其公開矛盾的做法已令高層們不滿。到剛輪英超主場2:2賽和般尼茅夫後，他更稱身體不適拒絕出席賽後記者會，令雙方關係更加緊張。而他安排助教卡巴利路出席記者會，更接受媒體的訪問，球會高層更感到驚訝。

缺席記者會成分手導火線

同時藍獅在過去7場英超賽事只得1勝，今季聯賽於領先的情況下失掉15分，加上在比賽中經常做出令人難以理解的換人決定，球會高層亦對他忍不可忍，決定提早終止合作關係，比預定2029年合約到期日，足足提早了3年半。

