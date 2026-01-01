Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│馬列斯卡與車路士高層關係破裂 傳元旦日主動辭職離隊

足球世界
更新時間：10:45 2026-01-01 HKT
發佈時間：10:45 2026-01-01 HKT

英國多間媒體周三(31日)報導，車路士領隊馬列斯卡(Enzo Maresca)與球會高層的關係已徹底破裂，雙方對彼此都非常不滿 ，大有機會在周四元旦日(1月1日)時分手，結束合作關係。《天空體育》透露，馬列斯卡會主動辭去帥位，立即離開。

傳馬列斯卡與車路士高層關你急速惡化

英國時間周三早上仍傳出如果車路士在1月的成績沒有改善，馬列斯卡才會烏紗不保，但多間英國媒體在晚上不約而同指出，馬列斯卡和藍獅高層的關係在過去數小時內變得緊張，已去到決裂的地步，雙方對彼此深深不忿，已決定分手結束賓主關係，大有機會在元旦日宣布。有媒體指馬帥代表正與球會管理層商討賠償的問題，《天空體育》就引述知情人士的消息，馬列斯卡決定主動辭去領隊一職，務求立即離隊。

相關報導：英超｜車路士馬列斯卡帥位危危乎 1月戰績定生死

元旦日主動辭職

而馬列斯卡在周二英超快車主場2:2被般尼茅夫逼和後，稱身體不適沒有出席賽後記者會，由助教卡巴利路代勞，《衛報》指他是故意「詐病」拒絕面對傳媒，當時已做出離隊的決定。球會方面，據報領導層將在元旦日召開緊急會議，商討帥位問題，球會原本想給予時間讓馬帥扭轉劣勢，但在後者周二拒絕出席賽後記者會的行徑，已知道雙方再無合作空間，會方其中一個應急方案，是讓同集團的法甲球會斯特拉斯堡教頭羅仙尼亞接手。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
9小時前
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
影視圈
15小時前
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
5小時前
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
生活百科
16小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
突發
12小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
2小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
20小時前
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
影視圈
16小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
18小時前