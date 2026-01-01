英超│馬列斯卡與車路士高層關係破裂 傳元旦日主動辭職離隊

英國多間媒體周三(31日)報導，車路士領隊馬列斯卡(Enzo Maresca)與球會高層的關係已徹底破裂，雙方對彼此都非常不滿 ，大有機會在周四元旦日(1月1日)時分手，結束合作關係。《天空體育》透露，馬列斯卡會主動辭去帥位，立即離開。

傳馬列斯卡與車路士高層關你急速惡化

英國時間周三早上仍傳出如果車路士在1月的成績沒有改善，馬列斯卡才會烏紗不保，但多間英國媒體在晚上不約而同指出，馬列斯卡和藍獅高層的關係在過去數小時內變得緊張，已去到決裂的地步，雙方對彼此深深不忿，已決定分手結束賓主關係，大有機會在元旦日宣布。有媒體指馬帥代表正與球會管理層商討賠償的問題，《天空體育》就引述知情人士的消息，馬列斯卡決定主動辭去領隊一職，務求立即離隊。

相關報導：英超｜車路士馬列斯卡帥位危危乎 1月戰績定生死

元旦日主動辭職

而馬列斯卡在周二英超快車主場2:2被般尼茅夫逼和後，稱身體不適沒有出席賽後記者會，由助教卡巴利路代勞，《衛報》指他是故意「詐病」拒絕面對傳媒，當時已做出離隊的決定。球會方面，據報領導層將在元旦日召開緊急會議，商討帥位問題，球會原本想給予時間讓馬帥扭轉劣勢，但在後者周二拒絕出席賽後記者會的行徑，已知道雙方再無合作空間，會方其中一個應急方案，是讓同集團的法甲球會斯特拉斯堡教頭羅仙尼亞接手。