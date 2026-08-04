朱敏記「結業羅生門」！招牌被貼招租廣告 老闆娘「土瓜灣謝安琪」今仍堅稱未落實：按金仲喺度

土瓜灣話題食店「朱敏記大排檔」去留成謎！早前「朱敏記大排檔」土瓜灣店連日落閘被指結業，近日連招牌亦被遮蓋，貼上招租廣告，令結業傳聞甚囂塵上。然而，人稱「土瓜灣謝安琪」的老闆娘朱小姐今日（4日）仍回覆《星島頭條》，堅稱結業一事尚未落實，令傳聞演變成一場各執一詞的羅生門。

土瓜灣「朱敏記大排檔」大門被貼招租廣告 老闆娘今再否認結業

土瓜灣「朱敏記大排檔」大門被貼招租廣告 老闆娘今再否認結業

有土瓜灣區內的街坊最近留意到「朱敏記大排檔」的舖位外已被地產代理掛上正式的招租廣告。對此，老闆娘朱小姐再次作出澄清，向《星島頭條》記者表明店舖的「按金仲喺到」，指舖租按金仍然留在業主處。她指出目前「未有決定，可以有一個月時間」作考慮，惟當記者嘗試進一步追問詳情時，朱小姐僅簡單道別便匆匆掛斷電話，為土瓜灣分店的去留留下懸念。

據了解，位於土瓜灣的「朱敏記大排檔」為複式舖位，佔地近3,000平方呎。該店於2019年以每月約$8.3萬承租，及至2022年3月，租金微調至$9萬。據悉，目前的租約原本預計至2027年2月底才屆滿，這表示距離死約完結其實尚餘大約半年時間。

上月曾落閘傳頂讓 當時稱純粹裝修

這場結業羅生門始於上月28日，當時「朱敏記大排檔」土瓜灣店被發現未有如常營業，店舖日夜均拉下鐵閘，門外亦堆放了不少雜物。同一時間，Facebook的地區群組上流傳出該舖位正在尋求頂讓的消息，部分網民更留言揣測店家是否已賺夠離場。

早前報道：朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！

面對突如其來的結業及頂讓傳言，朱小姐在接受本報訪問時曾予以否認。她當時解釋，暫停營業僅為了進行店舖裝修工程，並預期會在一個月後於原址重新開業。對於網上尋求頂手的帖文，她當時直指是「啲人搞搞震，唔係真係頂手」。

資料來源：黃埔人•紅磡人•土瓜灣人@Facebook