漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠

近年，不少陪伴街坊多年的老字號食肆結業，往往令人感到惋惜。近日，位於土瓜灣的著名地標「漢寶酒樓」經歷店方聲稱一年的「停業裝修」後，被發現棚架拆卸後招牌消失，現場人去樓空，似乎已結業離場。

漢寶酒樓土瓜灣最後分店結業！ 網紅司徒夾帶目睹拆棚後人去樓空

位於土瓜灣的著名地標「漢寶酒樓」經歷店方聲稱一年的「停業裝修」後，被發現棚架拆卸後招牌消失，現場人去樓空，似乎已結業離場。

漢寶酒樓創於1986年，由「龍蝦大王」之稱的張鵬開設，集團高峰期曾擁有多達18間分店。

本地網絡名人司徒夾今日(23日)發帖，分享了關於土瓜灣「漢寶酒樓」原址的最新情況，從中可見漢寶酒樓原址拆棚後，招牌已不見跡影。

事緣，本地網絡名人司徒夾今日(23日)發帖，分享了關於土瓜灣「漢寶酒樓」原址的最新情況，稱去年7月曾與友人就酒家是否結業打賭，當時司徒夾帶對此深表懷疑，更直言「咁地標性，又咁多街坊，唔會執嘅！」，又指在過去一年裡，酒家外圍一直搭有棚架，司徒夾帶坦言自己當時「以為佢真裝修啫」，對老店重開一直抱有期望。

然而，事隔一年，他分享了土瓜灣「漢寶酒樓」的照片，從中可見漢寶酒樓原址拆棚後，招牌已不見跡影，二樓位置已人去樓空，似乎店方已悄悄結業離場，他不禁感嘆「現在掉轉係我應該檢討我嘅樂觀」。

昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 曾堅稱內部裝修非結業

翻查資料，漢寶酒樓始創於1986年，由有「龍蝦大王」之稱的張鵬創立，總店正位於九龍土瓜灣道與落山道交界。該集團在高峰期曾擁有多達18間分店，規模一度冠絕全港。然而時移世易，近年僅剩下土瓜灣總店繼續營運。去年7月1日，該店一度傳出停業消息，當時店方曾向傳媒否認結業，聲稱只是進行內部裝修並加裝升降機，未料最終仍難逃結業命運。

網民嘆「世事無常」 傳業主放租圖利或成結業關鍵

「漢寶酒樓」的無聲結業，在網上引起了不少街坊與網民的迴響。有網民回想起店方當初表示「之前話整電梯再開，點知 …」，字裡行間流露出對酒家食言的無奈與失望。

同時，亦有知情網民指出，該舖位業主早年以低價購入並已供滿物業，認為「佢租俾人仲有着數啦」，推測將舖位出租謀取更高回報，是導致老店放棄經營的實際商業考量。

資料來源: 司徒夾帶

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