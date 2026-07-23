連鎖快餐店版圖再遇洗牌！屯門華都花園大快活8.1結業 街坊大嘆不捨：空間大客又多都執

屯門華都大快活結業｜近年本港餐飲業經歷不少變動，連鎖快餐店的分店版圖亦時有調整，不少舊店無奈退場。位於屯門華都花園的連鎖快餐店大快活，近日貼出公告宣布將於8月1日正式關門，結束在該處的營運，不少食客對這間陪伴多年的餐廳即將關門感到意外，並對社區失去一個重要聚腳點表達不捨。

屯門華都花園大快活租約期滿 8.1起結束營業

屯門華都花園大快活租約期滿 8.1起結束營業

昨日（22日），有網民在社交平台上分享了一張結業公告，顯示大快活位於屯門華都花園2樓的分店因租約期滿，將於8月1日（六）起結束營業，公告中同時建議受影響的顧客，日後可稍移玉步至鄰近的時代廣場分店繼續光顧。

街坊大嘆不捨：空間大客又多都執

該分店多年來一直服務屯門市中心一帶的居民，是不少街坊解決日常三餐的熱門地點。結業消息傳出後，不少經常光顧的食客對此感到相當意外，有網民直言「我鍾意去呢間多過時代嗰間，呢個空間大客又多都執」，並對一間面積寬敞且客流量看似充足的店舖竟然面臨結業感到難以置信。

然而，在眾多惋惜聲中，也有街坊直言該店客源結構偏向長者，而長者的消費模式及較長的逗留時間，或許在一定程度上影響了餐廳的翻枱率與營運效益，成為結業的潛在因素之一。

大快活（華都花園）

地址：屯門屯利街1號華都花園2樓10號舖

最後營業日：2026年8月1日（六）

資料來源：matthewwongck＠Threads