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大寶冰室進駐屯門開新店！「肉餅神話」人氣重燃？街坊驚訝晚市爆場：仲要排隊！

飲食
更新時間：12:45 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:45 2026-07-15 HKT

近年餐飲業競爭激烈，憑藉一客「全亞洲最優秀肉餅飯」在社交平台Threads一炮而紅的傳奇餐廳「大寶冰室」卻成功逆市擴張，宣布在屯門區開設首間分店，並由即日起開始試業！「大寶冰室」於去年年底因一篇潮文而爆紅，雖然有網民指出事隔半年後熱潮已經退卻，惟有街坊日前經過屯門新店門外時，發現晚上8時依然大排長龍，驚訝表示「大寶冰室真係痴線」，也令大批網民驚嘆社交平台的威力，笑言：「會唔會香港係第一間舖頭由Threads起家？」

大寶冰室屯門開新店！「肉餅神話」人氣重燃？街坊：8pm經過見到坐滿曬 

位於元朗的「大寶冰室」在去年年底因一篇「肉餅飯」潮文在社交平台意外爆紅，吸引大批食客慕名而來，更火速在同區開設分店，人氣一時無兩。雖然有不少網民指出現時元朗店門外已不見人龍，猜測曇花一現的網絡熱潮已經退卻。不過，面對網民的質疑，有食客為餐廳澄清，指出大寶冰室即使在討論熱度稍降後，「舊鋪都keep住有街坊幫襯」，而搬至新店後依然需要排隊，相信已有一定數量的客源。

最近，有網民在屯門一個商場發現「大寶冰室」的招牌，並有人正為舖位進行裝修。對此，餐廳在社交平台證實消息，宣布選址屯門愛定商場開設首間分店，由即日起開始試業，並表示：「一樣嘅大件夾抵食，一樣嘅交通方便，一樣鄰近鐵路站。」

屯門新店開業的消息傳出後，隨即引來大西北街坊的迴響，有網民更在社交平台發文，「大寶冰室真係痴線，直接喺屯門開多間分店！」又指屯門新店人流不斷，晚上8時左右經過餐廳門外，發現店內不僅「坐滿曬」，門外甚至還有食客在排隊等候，不禁感嘆：「Threads嘅威力到底有幾大！」

網民感嘆：熱潮過後仲可以開分店真係神奇

對於「大寶冰室」在屯門開分店，有區內街坊興奮表示：「唔使去元朗了，咁正！」其他地區的街坊也紛紛在留言區「許願」點名，期望大寶冰室進一步擴張版圖：「幾時開喺荃灣？」、「幾時衝出大西北開分店呀？」

與此同時，大寶冰室的成功也讓不少網民對社交媒體的影響力感到不可思議。有人感嘆「熱潮過後都仲可以開分店真係神奇」、「Threads能量真係強大」，甚至有網民好奇反問：「會唔會香港係第一間舖頭由Threads起家？」

2025年12月，社交平台Threads突然被一段「元朗大寶冰室肉餅飯」的食評「洗版」，文中以「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作」等誇張言論，推薦該店的肉餅飯。事後有網民發現，源頭來自一名網友為期半年在各種帖文下不停留言，最終成功觸發平台演算法，吸引大批食客排隊朝聖，令「大寶冰室肉餅飯」一度成為網絡上的流量密碼。

大寶冰室

  • 元朗總店（舊舖）：元朗民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖
  • 元朗總店（新舖）：元朗宏業南街22號虹方
  • 屯門分店：屯門愛定商場（H.A.N.D.S）N202號舖（鄰近安定輕鐵站）

來源：大寶冰室Threads

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