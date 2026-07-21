旺角朗豪坊「Chiikawa拉麵店」9月結業！開業一年 為全球首家海外分店 網民狠批服務欠奉:抵執

近年各類動漫主題餐廳在香港屢見不鮮，惟熱潮往往難以長時間維持。位於旺角朗豪坊、作為全球最大及首間海外分店的「Chiikawa Ramen Buta」(下稱Chiikawa拉麵店) ，近日由營運方Flames Concepts發布重要通告，宣佈該為期一年的期間限定店將於2026年9月6日（星期日）正式結業。

旺角朗豪坊Chiikawa拉麵店告別粉絲！ 營運方發結業通告籲「把握機會」

餐廳營運方Flames Concepts在結業通告中，宣佈「為期一年的Chiikawa Ramen Buta 香港期間限定店將營業至 2026年9月6日（星期日）」。營運方又在公告中感謝食客支持，並宗道「我哋真係好開心同埋衷心多謝大家！」，藉此向曾經光顧的食客表達深切謝意；同時亦呼籲大眾「仲有啲時間，快啲把握機會過嚟食返碗好味拉麵，同我哋一齊開心吓啦～」，希望在正式結業前夕與支持者共度最後時光。

開業一年！由一位難求變人流慘淡

Chiikawa拉麵店於去年八月於旺角朗豪坊開業，主打高度還原動畫細節的打卡拉麵，定價介乎港幣115元至150元之間；開業初期曾實施嚴格預約制，市場反應極度熱烈。不過，早前就有粉絲在網上群組分享，目睹該店晚市人流慘淡，慨嘆看見冷清場面感到「心都噏埋」，如今結業消息一出，旋即在各大社交平台引起廣泛關注與熱議。

網民直斥「食完一次唔會返轉頭」 主題餐廳經營模式惹反思

結業消息公佈後，不少網民反應則顯得相當負面。有人直言餐廳「抵執啦，唔休做咁，簡單走個芽菜都唔得」，批評了香港店在餐飲服務上的僵化，不少網民亦附和指「As expected, 食完一次唔會返轉頭」，認為餐廳欠缺吸引力令食客回頭光顧。不過，也有粉絲留言，希望店方將來能夠轉型，開設Chiikawa Bakery或Cafe等不同主題店。

資料來源: chiikawa.official.hk

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