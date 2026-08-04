曾擬關閉香港店止蝕！北角中菜館「人人和平」轉戰倫敦  48小時獲1,300人訂座 老闆嘆：有種不真實的感覺

近年不少香港餐飲品牌選擇走向國際，在海外尋找新機遇。原本在香港北角經營，以燒鵝馳名的北角中菜館「人人和平」，近日正式宣佈其位於倫敦 Covent Garden 的新分店將於8月11日試業。消息一出即引起當地港人關注，短短48小時內已收到超1,200過位客人的訂座，令該店老闆對此成績深感震撼與感動。

北角名店「人人和平」 遠赴英國開店尋出路！ 48小時狂收360組訂枱

在社交平台上，「人人和平」的老闆與網民分享了這次遠赴英國開店的心路歷程。他表示，在英國時間星期四晚上，團隊一公佈開放訂座，隨即引發熱烈反應。直至翌晚，倫敦團隊匯報已有高達360組訂枱，當中涉及超過1,200位客人 。面對這個龐大的數字，老闆形容自己「呆了一呆」，他直言對市場極度熱烈反響的始料不及。

老闆感動：原來有這麼多香港朋友

他坦言：「昨天下午，我站在店門前，抬頭看看剛剛掛上的『HOPERS’ BASE 人人和平』招牌，當刻有一種不真實的感覺。」令他百感交集的並非單純的商業成績，而是發現「原來有這麼多香港朋友，在英國不同城市生活著，仍然願意記得人人和平」。對於老闆而言，這份來自海外港人的情誼與認同，遠比實質的營業額數字來得更具價值。

這次進軍倫敦不僅延續了品牌的生命，老闆更寄望新店「不只是一間餐廳，而是一個讓香港人聚一聚、談談近況、分享故事的地方」。而是希望建立一個能凝聚海外港人社群的交流空間。

年初擬關閉香港本店「止蝕」轉型

人人和平本店位於北角堡壘街，在香港以廣東燒味及古法菜式聞名，招牌菜包括選用無激素白豚梅頭並塗上本地蜂蜜的叉燒、以荔枝柴烤製的燒鵝，以及融合傳統與現代的鳳梨船咕嚕肉。

面對香港餐飲業的寒冬，老闆早於年初已發長文大吐苦水，指晚市生意慘淡，更揚言若情況持續，現有經營模式只會多做一年便會關閉餐廳「止蝕」，並探討轉過模式，在香港繼續經營。同時，在面臨沉重的營運壓力下，他當時亦已透露決心在海外市場尋找生機。

居英港人盼尋回「家的味道」

事件不僅在英國當地引起關注，許多網民紛紛留言表達支持，有人激動表示「一見到有得訂枱，立即填form支持」，甚至有身在美國紐約的食客揚言「移咗定居紐約都特登飛過嚟捧你場」。不少人期盼能在異地品嚐到昔日情懷，留言指餐廳的懷舊菜式「總令我哋食到家的味道」，不僅讚揚了餐廳出品，更反映海外香港人對故鄉飲食文化的深切渴望。

資料來源：人人和平 Hopers' Base

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