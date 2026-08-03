屋邨老字號衝出香港！「森林麵包」攻入日本神戶 叉燒蛋包/魚香茄子包大受日本食客歡迎 菠蘿包製作技藝震憾日本職人！

近年不少本土烘焙品牌強勢打入海外市場，繼早前嘉多娜餅店進駐韓國百貨公司引發排隊熱潮後，再有香港人氣烘焙品牌震撼海外市場！由香港屋邨街坊麵包店起家、主打創意與傳統結合的「森林麵包」，近日強勢衝出香港，攜手日本神戶烘焙店「Boulangerie mille-gé」舉辦聯乘快閃活動。團隊將香港茶餐廳及地道小菜元素注入日式麵包，推出「黯然銷魂菠蘿包（叉燒蛋包）」、「魚香茄子包」、「麻婆豆腐包」及「沙嗲牛肉包」等極具香港特色的創意產品，甚至紅到踩入神戶大丸百貨，掀起日本街坊及同行搶購熱潮！

香港屋邨老字號「森林麵包」神戶開快閃店！黯然銷魂菠蘿包被搶購一空

香港屋邨老字號「森林麵包」，近日受日本神戶烘焙店「Boulangerie mille-gé」邀請，於神戶芦屋花火祭（7月31日至8月1日）快閃登場。除了在當地店舖售賣外，更強勢登陸神戶大丸百貨展銷。今次團隊推出「黯然銷魂菠蘿包（叉燒蛋包）」、「魚香茄子包」、「麻婆豆腐包」、「沙嗲牛肉包」及「麥芽糖餅蝴蝶酥」等，將地道港式茶餐廳小菜與懷舊零食結合日式烘焙工藝，吸引大批日本街坊及同行排隊支持，當中以當地即場燒製的「黯然銷魂菠蘿包」最受歡迎，開賣不久即搶購一空！

菜刀片菠蘿皮震撼日本職人？

談到今次合作的起源，「森林麵包」老闆兼主理師傅文敬龍（Jerry）及團隊透露，品牌一直以向全世界推廣港式麵包文化為目標。「要推廣麵包文化唔容易，一係要有名望，一係要係老字號或者財力雄厚嘅集團，我哋全部都唔係！作為一間屋邨麵包舖，我哋希望憑藉創意同誠意吸引更多人嘅眼光。」

這份大膽與創意在去年迎來機會。團隊推出的「魚肉燒賣千層酥」成功吸引台灣原材料供應商，獲邀出席「台北麵包祭」。當時海外受邀店舖僅得四間，香港及日本分別兩間、日本兩間，森林麵包正是其中之一。更巧的是，團隊當時被安排與神戶「Boulangerie mille-gé」的師傅在同一個工作室工作。

「雖然大家言語不通，但都被各自嘅麵包技術震撼！」Jerry笑言，最令日本師傅大開眼界的，居然是港式麵包的經典工藝——用菜刀「片」菠蘿包上的菠蘿皮。「佢哋超乎想像，冇諗過可以用菜刀做麵包，亦冇諗過菜刀可以咁樣運用！」加上現場展示的魚肉燒賣千層酥及港式糖水系列麵包，大膽的食材運用打破了日本職人固有的思維，互相欣賞下便促成了今次神戶的跨國合作。

「Bread without border」：無拘無束的香港烘焙精神

神戶被譽為「日本西方烘焙發源地」之一，烘焙業競爭極之激烈。被問到森林麵包憑甚麼吸引當地品牌合作，Jerry直言優勢就在於「大膽」與「自由度」：「日本人會羨慕我哋做麵包嘅自由度好高，鍾意做咩款式就做咩，完全冇枷鎖。」為了今次活動，團隊特別訂造了一件印有「Bread without border （亦可讀作 Bread without order）」字樣的外套，意指烘焙沒有國界，也沒有做法或創意的限制，隨心所欲，而這正是他們當初開店的初心。

深入日本神戶餅房交流後，香港團隊亦被日本職人的工作態度深刻感染。Jerry表示，日本師傅對清潔的執著、守時及對同伴的尊重令人佩服：「佢哋凌晨三點開工，朝早兩點就會返到去試做新產品；試味只會用邊角料，大塊嘅肉一定留畀客人。」

地道港味攻陷神戶：當地即燒叉燒 驚喜調配魚香茄子

Jerry分享，將港式小菜融入麵包的研發過程中其實克服了不少困難。當中全場銷量最快的「黯然銷魂菠蘿包（叉燒蛋包）」，不少日本客人對於團隊能夠在日本當地現場燒製港式叉燒感到難以置信。Jerry透露，抵達當地後發現買不到麥芽糖，但為了保持最地道的港式叉燒風味，他即時跑去中華街採購麥芽糖。他笑言，日本人在現場看到整個過程都感到相當震驚，因為他們平時使用的醬汁全部都比較偏向液態，完全沒有想過原來麥芽糖是可以塗在肉上拿去燒製的。

另一款大受歡迎的「魚香茄子包」，其獨特的鹹魚香氣出奇地深受日本客人喜愛。Jerry在選材上特別挑選了當地口感較紮實的茄子，以防止麵包在烘焙過程中嚴重變形。此外，為了順利讓食材入境過關，他更特意請教開餐廳的朋友，得知將鹹魚先炸熟便能解決過關問題。他表示，這款鹹魚味對日本人來說是一種「非常熟悉卻又說不出名稱」的味道，因此大家都覺得十分有趣。

至於「沙嗲牛肉包」的研發過程則出現了一段搞笑小插曲。由於日本牛肉的牛味遠比香港牛肉濃烈，竟意外影響了沙嗲汁本身的味道平衡。Jerry笑稱這讓他深刻體會到「原來食材太好不一定最好，最適合的食材才是最好」，最終他重新調較了沙嗲醬的比例，並倒掉過濃的牛汁，才成功呈現出靈魂沙嗲味。

在製作「麻婆豆腐包」時，因應日本人的飲食習慣，Jerry特別調整了烹調方式。他考慮到香港傳統的麻婆豆腐較多汁，但放在麵包裡汁液不能太多，加上日本當地人平時習慣吃味道較濃郁的麻婆豆腐，因此他特意將醬汁炒得稀一點，以突出豆腐作為主體的口感，並額外加入日本客人從未接觸過的花椒油，帶出全新的麻辣香味。

除了多款小菜麵包之外，團隊亦推出了「麥芽糖餅蝴蝶酥」。他們將香港舊年代街頭常見的麥芽糖夾餅文化進行改良，改用蝴蝶酥來夾著麥芽糖，創新的精緻可愛造型同樣大受日本顧客歡迎。

10月神戶品牌反攻香港！

今次成功衝出香港，不單止吸引了當地多間麵包店主廚親臨試食，神戶大丸百貨及阪神百貨亦紛紛提出後續合作意向。更令人期待的是，神戶「Boulangerie mille-gé」有意於今年造訪香港，於森林麵包店舖進行反向交流及推出聯乘系列。此外，森林麵包亦計劃於11月參展關西麵包祭，繼續將港式麵包發揚光大。由屋邨街坊麵包店一路走來，到如今登上國際舞台，森林麵包證明了傳統港式烘焙工藝的無限可能。正如團隊所言：「未來會繼續保持初心，一邊守護傳統港式味道，一邊將香港嘅麵包文化發揚光大！」

資料及圖片來源：森林麵包

文：M