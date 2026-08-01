教揀9款當造桃 1款超香甜 1款爆汁 1類人慎吃 水蜜桃/扁桃/黃桃｜食材知識
更新時間：11:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：11:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：11:00 2026-08-01 HKT
桃子，如水蜜桃、扁桃、黃桃，每年約只有2至3個月的當造期，是香甜多汁的當造水果。今日請來街市水果檔負責人介紹不同品種桃的風味，並分享挑選秘訣。另有營養師講解每種桃的營養價值、最佳食法及進食小貼士，讓大家吃得健康又滋味。
3大類：水蜜桃、扁桃、黃桃 今年部分產地豐收更抵食
每年夏天都是桃子當造季節，青衣市場新榮鮮果的負責人陳小姐說，近年本地發售的桃，主要來自西班牙、日本、韓國及內地，種類主要是水蜜桃、扁桃及黃桃。
- 水蜜桃：含豐富水分，有白肉或黃肉兩種。
- 扁桃：果肉軟糯香甜，是近年很受歡迎的品種。
- 黃桃：糖分雖不及水蜜桃或扁桃，但酸甜有序，亦有不少捧場客。
桃子的售價因應每年產量而定，今年個別產地如內地的水蜜桃及扁桃豐收，價錢更實惠。
教揀9款當造桃子
黃肉水蜜桃/甜甜圈扁桃/大糖嶺桃/特大水蜜桃/高原水蜜桃/白肉水蜜桃/黃金水蜜桃/牛奶扁桃/黃金扁桃
1. 黃肉水蜜桃 有助護眼
- 特點：外皮金黃色，果肉偏深黃。肉質較紮實及有彈性，耐放且不易壓爛。
- 產地：西班牙
- 當造：7月至8月
- 味道：甜度濃郁，果香非常撲鼻，甜中帶一點微酸，風味層次十分豐富。
- 養分：富含beta-胡蘿蔔素，它在人體內會轉化為維他命A，有助保護眼睛黏膜、預防夜盲症，同時含有豐富維他命C。
- 食法：製作沙律。
- 價錢：$39/500克/A
2. 甜甜圈扁桃 富含鉀質
- 特點：外形扁平呈圓盤狀，外皮薄且絨毛少，因形狀像甜甜圈而被稱為Donut Peach或Saturn Peach。
- 產地：西班牙
- 當造：7月至8月
- 味道：酸度低及香甜味濃，纖維非常幼細，成熟時果肉柔軟，入口即融。
- 養分：富含鉀質和膳食纖維。
- 食法：做果撻。
- 價錢：$39/500克/A
3. 大糖嶺桃 富含果膠 最香甜
- 特點：「大糖嶺」並非地名，而是日本山梨縣御坂町出產最優質水蜜桃的等級，每顆都必須通過糖度感測器篩選。
- 產地：日本山梨縣
- 當造：7月至8月
- 味道：標榜甜度達13.5度或以上，果肉細緻及水分豐盈，香甜不酸。
- 養分：富含多酚類抗氧化物及果膠（水溶性纖維），有助延緩細胞老化、促進腸道蠕動。
- 食法：製作水果芭菲或三文治。
- 價錢：$149/2個/A
4. 特大水蜜桃 粉嫩軟糯
- 特點：和歌山有三百多年種桃歷史，其特大水蜜桃外形渾圓飽滿，果皮粉嫩，果肉極白嫩且香氣濃郁。
- 產地：日本和歌山
- 當造：7月至8月
- 味道：甜度通常達12度以上，大口咬下時果汁四濺，口感如融化般軟糯。
- 養分：同屬白肉水蜜桃系列，維他命C及水分含量高。
- 食法：炮製特飲或果汁。
- 價錢：$109/2個/A
5. 高原水蜜桃 清爽香甜
- 特點：生長於溫差極端的高原環境，代表品種有「川中島白桃」。色澤均勻，果肉白淨，肉質比一般日本白桃更硬身。
- 產地：日本山野
- 當造：7月至8月
- 味道：果香高雅持久，酸甜適中，咬下去帶有清脆的爽快感，甜味清新。
- 養分：高纖、熱量低，富含維他命B群，有助維持身體的能量代謝。
- 食法：製作甜品。
- 價錢：$199/4個/A
6. 白肉水蜜桃 蜜香濃烈 最多汁
- 特點：以無錫陽山水蜜桃為代表，果皮極薄，白裏透紅。成熟後的陽山水蜜桃水分含量高得驚人，甚至有「可以用吸管吸」的說法。
- 產地：內地
- 當造：6月至8月
- 味道：蜜香和果香十分濃烈，入口即化，幾乎沒有任何酸味。
- 養分：水分含量高達90%，在夏日吃能快速補充流失的水分，同時含鐵量在水果中相對較高。
- 食法：煮製果醬。
- 價錢：$45/4個/B
7. 黃金水蜜桃 抗氧美肌
- 特點：果皮和果肉皆呈亮麗的金黃色，果肉比起白桃更具彈性和韌度，不易壓爛。
- 產地：韓國
- 當造：7月至8月
- 味道：甜度極高，帶有獨特的熱帶水果如芒果或菠蘿的香氣，酸甜適中，風味濃郁。
- 養分：beta-胡蘿蔔素、番茄紅素，以及硒、鋅等微量元素含量，明顯高於一般白桃，抗氧化和美肌效果顯著。
- 食法：伴乳酪。
- 價錢：$40/3個/B
8. 牛奶扁桃 香氣獨特
- 特點：屬於蟠桃的一種，外形扁平。成熟後呈乳白色，頂部微紅。果肉極細緻，核小肉厚。
- 產地：內地
- 當造：7月至9月
- 味道：甜度高，水分足，除蜜桃香氣外，還帶有淡淡的奶香味，口感綿密軟糯。
- 養分：富含膳食纖維及果酸，有助刺激胃酸分泌及促進腸道健康。
- 食法：質地軟糯，適合製作中式滋潤甜品，如「冰糖燉牛奶蟠桃」。
- 價錢：$30/4個/B
9. 黃金扁桃 香軟甜糯
- 特點：果皮呈啞光金黃色，形狀扁平，果肉厚實，屬肉與核不相連的品種，方便進食。
- 產地：內地
- 當造：7月至9月
- 味道：兼具黃金桃的香濃和蟠桃的甜糯，成熟前肉質爽脆，熟後肉質軟而蜜甜爆汁。
- 養分：富含果膠、維他命C、微量元素及天然抗氧化劑。
- 食法：入饌。
- 價錢：$30/4個/B
如何挑選、存放桃子？
- 新榮鮮果負責人陳小姐指，揀選留意以下貼士：
- 表皮宜完整無缺、不帶瘀黑，外形宜飽滿。
- 大部分桃子都適合在室溫放至稍微變軟。
- 用手輕壓果蒂周圍，若有微微的凹陷即是最佳的甜度及質感。
- 拿起來，重手代表水分充沛。
- 口感與甜度主要視乎產地與品種，以及食用時果實是否足夠成熟，太生或太熟都會影響香甜程度。
哪類人慎吃桃？
- 香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）提醒，不同品種的桃子，營養亦有不同，但控制「鉀」攝取量，以及皮膚易敏感的人士，同樣需要慎吃。
- 桃子屬於「中鉀」水果，每100克約含150至200毫克鉀質。
- 如慢性腎病的患者，或是腎功能較差、需要限制鉀質攝取的人士，建議一天以1顆中型桃為限，並須密切留意血鉀水平。
- 屬過敏體質者，注意水蜜桃表面的絨毛容易引發皮膚發癢、紅疹等過敏反應，進食前應用軟毛刷擦洗乾淨，或直接削皮再吃。
幾時食桃最合適？
- 清甜多汁的桃雖然美味可口，但營養師Lillian解釋，並非任何時間都適合食用。
- 宜兩餐之間吃桃：如餐前1小時或餐後2小時當健康小食為佳。
- 不宜空腹或餐前立即吃桃：桃所含的有機酸容易刺激胃酸分泌，若腸胃較敏感的人，可能會感到胃部不適。
- 不宜飯後即吃桃：因吃完正餐後，胃部已有大量食物正在消化，再吃含水與高纖的桃子，如其果糖和纖維在胃中與其他食物一併發酵，便容易引起脹氣或消化不良。
查詢：
A：3hreeSixty
地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1090號舖
B：新榮鮮果
地址：青衣擔桿山路6號長發廣場地下青衣市場
文：EH 圖：星島日報
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