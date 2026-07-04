7款菠蘿/鳳梨點樣揀？一定要浸鹽水？1款最甜 1款最好味｜食材知識

菠蘿及鳳梨酸甜多汁，是夏天最受歡迎的熱帶水果，不過菠蘿及鳳梨的產地或品種各異，風味也不同。今天營養師除分享常見菠蘿及鳳梨的食法及味道外，還會講解其主要營養價值，加上街市水果檔負責人教授挑選秘訣，讓大家可揀到合口味的鳳梨及菠蘿。

菠蘿（左）的體形一般也比鳳梨大。

菠蘿與鳳梨有何不同？

青衣市場三有鮮果的負責人碧姐表示，每年6月開始，本地有售的菠蘿及鳳梨主要來自菲律賓、內地和台灣，產地與品種不同，甜度和口感也截然不同。

菠蘿和鳳梨基本上是同一種水果，但因品種不同，兩者也有各自特徵，從外觀、營養價值及味道亦各有特色：

鳳梨通常屬改良品種，體形比菠蘿小，但皮薄且香甜。

酸度較高的菠蘿及鳳梨，其菠蘿蛋白酶的酵素活性強，容易刺激口腔，但用來做菜的效果特別好。

菠蘿：

葉片——葉邊帶有鋒利的鋸齒，拿取時容易割傷手。

果釘——果皮上的果眼較深，削皮後必須順着紋理挖出凹槽的果釘。

鳳梨：

葉片——通常平滑無鋸齒

果釘——果眼及釘很淺，削皮後果肉表面平滑，比菠蘿更易處理。

經過改良的鳳梨，主要糖分高和酸度低，含豐富的維他命C與果糖，並減少對口腔黏膜的刺激。

青衣市場三有鮮果的負責人碧姐表示，本地有售的菠蘿及鳳梨主要來自菲律賓、內地和台灣

7款菠蘿/鳳梨點樣揀？

1. 甜心菠蘿 熟後採摘

甜心菠蘿

特點：果形小巧精緻，通常等到在樹上熟後才採收，外皮常呈黃橙色。

產地：菲律賓

當造：5月至9月

味道：果肉與果心均清脆爽口。

養分：累積豐富的微量元素，如錳。

食法：炒飯。

價錢：$32/個/A



2. 超甜菠蘿 豐含糖分 最甜

超甜菠蘿

特點：體形通常較大，果肉熟透時呈深黃色，纖維比金菠蘿少。

產地：菲律賓

當造：4月至8月

味道：香甜多汁。

養分：糖分甚高。

食法：做甜點、沙冰。

價錢：$38/個/B



3. 金菠蘿 酸甜適中

金菠蘿

特點：是香港最常見的品種，果皮厚實堅硬，果肉呈亮黃色。

產地：菲律賓

當造：6月至9月

味道：酸中帶甜，口感柔軟。

養分：包含維他命C、纖維和果糖。

食法：配搭肉類作菜。

價錢：$32/個/A

4. 金鑽鳳梨 果肉細緻

金鑽鳳梨

特點：果皮薄，果肉呈亮麗的金黃色，肉質極細緻，果心完全沒有粗糙纖維。

產地：台灣

當造：6月至8月

味道：酸甜爽脆。

養分：富含維他命C，每100克含量達30至40毫克，有豐富黃金糖酸比。

食法：果醬。

價錢：$25/個/A

5. 春蜜鳳梨 酸度極低

春蜜鳳梨

特點：每年只有約2個月當造期，果肉呈鮮黃色，聞起來有股濃郁的熟成果香。

產地：台灣

當造：7月及8月

味道：清新爽甜。

養分：果糖比例極高，酸度極低通常少於0.4%。

食法：焗蛋糕。

價錢：$35/個/A



6. 芒果鳳梨 嬌小皮薄 最好味

芒果鳳梨

特點：外形嬌小、圓潤飽滿，薄薄的果皮包裹深金黃色的果肉。

產地：台灣

當造：7月及8月

味道：有愛文芒果般的濃郁果香。

養分：果實中含大量多酚類抗氧化物。

食法：莎莎醬。

價錢：$22/個/B



7. 牛奶鳳梨 清新椰香

牛奶鳳梨

特點：果形碩大，果肉像牛奶一樣呈乳白色。果肉纖維綿密，沒有絲狀纖維。

產地：海南

當造：5月至8月

味道：富淡淡的椰香或奶香。

養分：含豐富膳食及水溶性纖維，帶有獨特的植物揮發油。

食法：伴乳酪及雪糕。

價錢：$35/個/B

如何揀選新鮮優質菠蘿及鳳梨？

青衣市場三有鮮果的負責人碧姐說，想揀甜美多汁的菠蘿或鳳梨，主要留意果皮、型形及葉片三部分。

外皮：要完整、乾身及硬實，色澤宜金黃帶點翠綠，太過深或暗黃代表過熟。

體形：最好圓渾飽滿且重手，即是果實多汁。

葉片：須翠綠挺身、沒有枯萎或變黃，代表夠新鮮。

吃菠蘿及鳳梨要先浸鹽水？

糖分高的品種，可去皮後直接食用。

如酸度較高的金菠蘿或金鑽鳳梨，含較多菠蘿蛋白酶，切塊後略浸食用鹽水，能防止舌頭刺痛或不適，亦可提升甜度。

鹽的分量不用太多。



營養師黃彥澄建議，胃弱者避免餐前或空腹吃菠蘿。

營養師：每日宜吃200克

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師黃彥澄（Joey）表示，許多人愛吃新鮮菠蘿及鳳梨，但部分人士須小心食用：

注意血糖人士，不宜食用菠蘿及鳳梨。

一般健康成年人，每天可食用約200克菠蘿或鳳梨。

胃弱者應注意避免餐前或空腹吃，因菠蘿及鳳梨含豐富檸檬酸與蘋果酸，當中所含的植物酵素會刺激胃酸分泌，繼而引發胃痛、胃酸倒流或胃部灼熱感。



查詢：

A：Oliver's The Delicatessen

地址：中環置地廣場3樓332至328號舖

B：三有鮮果

地址：青衣擔桿山路6號長發廣場地下青衣市場

文：EH 圖：星島日報

