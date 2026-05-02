香蕉點樣揀？8款香蕉特點 生熟度/進食時間影響營養功效｜食材知識

香蕉被譽為超級食物，是營養豐富的常見熱帶水果。香蕉可生吃，也可炮製成各種特色料理，如香蕉蛋糕、炸香蕉等，是價廉物美的健康食材。今天請來營養師講解不同品種香蕉的特點、味道及食用價值，愛吃香蕉的話，值得參考。

常見8款香蕉特點

香芽蕉/皇帝蕉/大蕉/牛奶蕉/甜度香蕉/高地蕉/機香蕉/矮蕉

香蕉是一年四季都吃到的熱帶水果，產量驚人且品種繁多。青衣市場肥仔記水果檔的負責人陳小姐說，本地常見的香蕉主要供應自日本、泰國、越南、菲律賓與內地，亦有少量來自本地農場，品種包括香芽蕉、皇帝蕉、牛奶蕉和大蕉等，分別主要是口感及味道，除可直接當水果生吃，也能因應個別的特性，炮製成糕餅甜品或特色料理。如用來烘焙的話，成熟的香蕉是天然甜味劑和乳化劑，可代替部分糖和油脂，讓甜點相對較健康。



1. 香芽蕉 產量最多

香芽蕉

產地：菲律賓

特點：最多產的品種，果實長呈彎月形狀，表面光滑。

主要養分：富含鉀質與維他命B6。

功效：有助預防抽筋及紓緩壓力。

味道：軟糯香甜。

食法：調製奶昔、伴乳酪。

價錢：$8/磅/B



2. 皇帝蕉 補充體力

皇帝蕉

產地：本地

特點：體形極小、挺拔細長，皮薄及甜度高。

主要養分：能量密度高、有豐富糖分及熱量。

功效：有助迅速補充體力。

味道：清甜，口感黏稠。

食法：做班戟。

價錢：$8/磅/A



3. 大蕉 酸中帶甜

大蕉

產地：內地

特點：外形粗壯肥大、皮厚，水分少且多纖維。

主要養分：抗性澱粉含量較高。

功效：升糖指數（GI）相對較低，有助腸道健康。

味道：酸甜有序，質感硬實。

食法：沾脆漿油炸成甜點。

價錢：$8/磅/A



4. 牛奶蕉 口感綿密

牛奶蕉

產地：內地

特點：又名小米蕉或灰焦，體形中等，皮薄，果肉潔白。

主要養分：含大量果膠、膳食纖維。

功效：能舒緩便秘情況。

味道：香甜帶淡淡奶香，肉質細緻綿密。

食法：製作雪糕、沙冰。

價錢：$10/磅/A



5. 高甜度香蕉 清香不澀

高甜度香蕉

產地：日本

特點：甜度高達24度或以上，利用創新技術栽種，不含農藥。

主要養分：富大量抗氧化多酚、果糖。

功效：能有效抗氧化。

味道：甜美柔軟，清香不澀。

食法：烘製乾果脆片。

價錢：$12/包/B



6. 高地蕉 甜美可口

高地蕉

產地：日本

特點：在海拔500米以上的高地種植，成長過程比一般香蕉更長，累積更多糖分及養分。

主要養分：果糖及膳食纖維。

功效：適合運動前後增強或補充能量。

味道：果味濃郁，清甜可口。

食法：烘焙蛋糕。

價錢：$29/包/B



7. 有機香蕉 天然成長

有機香蕉

產地：泰國

特點：嚴格管控有機耕種，過程不使用農藥、化學肥料、激素及化學殺蟲劑，標榜天然生長周期結果。

主要養分：鉀質、膳食纖維及維他命C。

功效：有助平衡血壓，促進腸道健康。

味道：果肉柔軟幼滑，有淡淡果香。

食法：做鬆餅及煎餅。

價錢：$31/包/B

8. 矮蕉 軟糯不膩

矮蕉

產地：越南

特點：比普通香蕉短小，外形微微彎曲，皮厚耐熱。

主要養分：有豐富的鉀、鎂與維他命C。

功效：有助心臟健康和消化系統。

味道：甜糯軟滑，綿密不膩。

食法：連皮燒烤。

價錢：$6.5/磅/A

青衣市場肥仔記水果檔的負責人陳小姐說，不同品種的香蕉，各有口感。



香蕉點揀？

宜選表皮平滑、完整無缺、沒有變黑的香蕉，亦不應過於軟腍。

如何保存香蕉？

想延長香蕉保存期限，應放在乾爽陰涼處，避免與釋放乙烯的水果如蘋果放在一起。

將香蕉逐根分開，用保鮮膜包實莖部以減少乙烯釋放，可減慢成熟速度。

營養師吳瀟娜提醒，進食香蕉時間很重要。

香蕉成熟度各有功效？

營養師Lillian表示，不同成熟程度的香蕉，有不同的營養特點，可按身體需要攝取。

蕉皮帶綠色：果肉所含的抗性澱粉最多，有助穩定血糖及腸道益生菌生成。

純黃色的香蕉：消化得最快，能於短時間內補充能量。

香蕉皮有梅花點：抗氧化物（如多酚）含量最高，雖然糖分高，但最能預防細胞老化。

揀對時間吃香蕉提升營養功效？

營養師Lillian認為 ，進食香蕉時間亦很重要，能有效攝取香蕉的營養功效。

飯前30分鐘：須管理體重人士，於飯前30分鐘吃香蕉，香蕉所含的豐富纖維能增加飽腹感，有助控制正餐分量。

運動前：在運動前吃香蕉，可提供穩定能量。

運動後：在運動後吃香蕉，能快速補充流失的鉀離子，預防肌肉抽筋。

哪類人須留意進食香蕉份量？

營養師Lillian提醒4類人士，進食香蕉時宜留意以下建議：

胃酸過多或腸胃敏感人士，不宜空腹進食過熟的香蕉，因香蕉的高糖分可能刺激胃酸分泌。

糖尿病人士或需要控制血糖人士，建議每日攝取量控制在半隻至一隻中型香蕉為限，並盡量選蕉皮仍帶微綠的香蕉，其升糖指數（GI）較低。

查詢：

A. 肥仔記

地址：青衣擔桿山路6號長發廣場地下青衣市場

B. 3hreeSixty

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1090舖

文：EH 圖：星島日報