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麻油點樣揀？講解8款麻油風味/煮法 中醫教麻油食用宜忌｜食材知識

飲食
更新時間：11:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-04 HKT

麻油是取自白芝麻或黑芝麻的食用油，廣泛用於亞洲料理。麻油適合多元化烹調方法，配搭得宜能增加菜式風味。今天由來港多年的日籍烹飪家，講解本地常見麻油的特點及風味，另由中醫師分享食用麻油的功效和宜忌，讓大家用麻油烹飪時更得心應手。

專家講解麻油製法/特點/煮法

麻油又稱芝麻油、胡麻油或香油，來自北海道的烹飪家Kei San經常接觸各式亞洲料理，他指麻油是中國、日本、韓國及星馬泰等亞洲地區，最常用的食油之一。麻的材料除白芝麻外，亦會採用香味不及白芝麻的黑芝麻，原因是其營養價值更高。

烹飪家Kei San說焙煎麻油最香濃，適合各種料理。
烹飪家Kei San說焙煎麻油最香濃，適合各種料理。

麻油有3種製法？

  1. 焙煎：是先把芝麻炒香，然後壓榨。
  2. 生榨：以生芝麻直接壓榨，再進行精製處理。
  3. 調和：將焙煎芝麻油與其他植物油、香料或調味品混合調配而成。

麻油3種製法有何分別？

  1. 焙煎麻油：具濃郁香氣，適合炒菜、涼拌及調醬等，能增加菜式風味。
  2. 生榨麻油：無色淡口且清爽，最好用來醃製、配搭海鮮及烤焗糕餅甜品，凸顯食材原味。
  3. 調和麻油：會混合不同成分令味道層次更豐富，可用於油炸、伴食及調校醬汁。
     

8款常見麻油味道及煮法 

1. 純正麻油 不加香精

純正麻油
純正麻油
  • 特點：選用百分百頂級白芝麻炒香後，研磨再壓榨過濾而成，不加任何其他油脂或香精。
  • 產地：馬來西亞
  • 製法：焙煎
  • 色澤：剔透琥珀色
  • 成分：白芝麻
  • 味道：清香有堅果味。
  • 食法：調味、蘸醬及炒菜。
  • 價錢：$24/C
     

2. 極純黑芝麻油 烏黑醇厚

極純黑芝麻油
極純黑芝麻油
  • 特點：精挑純黑芝麻榨取首遍原油，不加防腐劑及色素。
  • 產地：香港
  • 製法：焙煎
  • 色澤：亮麗褐色
  • 成分：黑芝麻
  • 味道：濃郁醇厚。
  • 食法：低溫快炒、冷盤及調味。
  • 價錢：$31/C

3. 小磨麻油 沒防腐劑

小磨麻油
小磨麻油
  • 特點：利用烘焙過的白芝麻製成麻油後，加菜油調和而成，沒有防腐劑。
  • 產地：香港
  • 製法：焙煎
  • 色澤：清澈淡黃
  • 成分：菜油、芝麻油。
  • 味道：馥郁清香
  • 食法：涼拌、炒菜、調味及醃料。
  • 價錢：$19/C

4. 胡麻油 富堅果香

胡麻油
胡麻油
  • 特點：將白芝麻用中度焙煎，再以古法冷壓及冷卻技術製成。
  • 產地：日本
  • 製法：焙煎
  • 色澤：澄澈茶褐色
  • 成分：白芝麻
  • 味道：豐盈堅果香氣，不帶焦澀味。
  • 食法：涼拌、蘸醬、拌冷麵及調汁。
  • 價錢：$53.9/A

5. 太白胡麻油 透明無色

太白胡麻油
太白胡麻油
  • 特點：把未經加熱烘焙的白芝麻壓榨後，靜置沉澱成油。
  • 產地：日本
  • 製法：生榨
  • 色澤：透明
  • 成分：白芝麻
  • 味道：順滑淡口，香氣清新。
  • 食法：配搭海鮮、蔬菜天婦羅，以及烘焙。
  • 價錢：$28/A

6. 特級芝麻油 低溫烘炒

特級芝麻油
特級芝麻油
  • 特點：精挑上乘白芝麻以低溫焙炒後，再用冷壓榨取而成。
  • 產地：韓國
  • 製法：焙煎
  • 色澤：光亮茶色
  • 成分：白芝麻
  • 味道：馥郁芳香
  • 食法：拌飯、涼拌，並為湯品提香。
  • 價錢：$32.9/B

7. 濃口胡麻油 香濃醇厚

濃口胡麻油
濃口胡麻油
  • 特點：白芝麻經過深度烘焙，令香味更突出，不加添味劑。
  • 產地：日本
  • 製法：焙煎
  • 色澤：深褐色
  • 成分：白芝麻
  • 味道：濃郁醇厚，香味持久不散。
  • 食法：麻油雞、炒菜及調味。
  • 價錢：$22.9/B

8. 辣麻油 辛辣惹味

辣麻油
辣麻油
  • 特點：焙煎芝麻油加紅辣椒油、紅辣椒低溫煮成。
  • 產地：日本
  • 製法：調和
  • 色澤：艷紅透光
  • 成分：麻油、香料及辣油。
  • 味道：辛辣帶少許芝麻味。
  • 食法：拌麵、蘸醬及調汁。
  • 價錢：$17.9/B
註冊中醫林冠傑醫師指，適量食用麻油有潤腸養肝功效。
註冊中醫林冠傑醫師指，適量食用麻油有潤腸養肝功效。

 

中醫師講解麻油食用宜忌

註冊中醫林冠傑醫師表示，純正麻油在中醫角度有進食宜忌：

宜：
麻油屬性甘平微溫，有潤燥養肝、滑腸補虛及益氣驅寒的功效。
麻油適合便秘、脫髮、失眠、手腳冰凍和體質偏寒者適量食用，能有效改善不適。

忌：
經常口乾、腸胃虛弱、容易腹瀉脹氣與喉嚨乾涸的人士，不宜大量或長期進食麻油及用麻油煮的菜式。
 

查詢：

A. 一田超市
地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓
B. AEON超市
地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下
C. 3hreeSixty
地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1090舖 

文：EH  圖：星島日報、被訪者提供
 

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