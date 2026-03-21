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袪濕湯料點樣揀？中醫講解8款常用袪濕湯料功效/配伍 1款堪稱百搭｜食材知識

飲食
更新時間：11:01 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:01 2026-03-21 HKT

春天濕度高，宜飲用袪濕湯水調理身體。今天請來中醫師推介8款適合春天食用的袪濕湯料，解說食用功效、宜忌及配搭等，讓大家藉飲用袪濕湯水，達到利水除濕的效果。

中醫講解8款常用袪濕湯料 功效/配伍 

春分剛過，在中國二十四節氣中象徵春天剛過了一半，這個節氣前後的天氣多雨潮濕、冷暖交替，濕氣加重。註冊中醫陳玉瑜中醫博士指出，在中醫角度，濕氣重易受濕邪侵犯，脾因濕氣導致運作失職，容易出現嗜睡、水腫、精神難集中、疲倦乏力及腸胃問題等，中醫稱其為「濕困」或「春困」。要改善濕困，除須早睡早起遵從春季養生原則，亦可飲用具袪濕功效的湯水，達到利水除濕的功效。
陳醫師建議，入春後宜煲健脾、利水及行氣的湯水。這類湯水適合大部分人飲用，性味溫平的湯料包括茯苓、生薏米、赤小豆、白扁豆、陳皮、淮山、木棉花及茨實。煲湯前，記得先將湯料稍微浸泡，如加肉類則要汆水後沖洗乾淨，接着把所有材料用大火煲滾，再轉小火煲1.5至2小時，最後加少許食鹽調味即可。
 

註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，春天易水腫，袪濕湯有助改善。
註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，春天易水腫，袪濕湯有助改善。

 8款常用袪濕湯料功效一文睇

1. 茯苓 性質平和

茯苓
茯苓
  • 特點：寄生於松樹根的一種真菌，切塊或刨片捲起，不寒不熱。
  • 性味：性平，味甘、淡。
  • 味道：無特殊味道，煲湯後口感粉糯。
  • 適宜：幾乎適合所有人，尤其是脾胃虛弱、容易水腫、心神不寧的人。
  • 忌用：陰虛火旺而無濕氣者不宜多用，如有口乾、大便乾結徵狀。
  • 功效：利水滲濕，健脾寧心，能把體內的濕氣通過小便排走，強健脾胃。
  • 配伍：白朮、白扁豆、豬骨或瘦肉。
  • 價錢：$5/両
     

2. 生薏米 虛寒忌用

生薏米
生薏米
  • 特點：常見的穀物類中藥，有生薏米和炒薏米之分，袪濕湯水通常用生薏米，若要加強健脾則用炒薏米。
  • 性味：性微寒，味甘、淡。
  • 味道：煲湯後有淡淡的穀物香，口感煙韌。
  • 適宜：適合水腫、腳氣、風濕痹痛、濕疹人士。
  • 忌用：早期懷孕婦女慎用，體質虛寒、大便稀爛者不宜單獨大量食用，建議搭配炒薏米或生薑。
  • 功效：健脾清熱、排膿舒筋，是春季袪濕湯料中的必備食材。
  • 配伍：赤小豆、茯苓、陳皮。
  • 價錢：$20/斤
     

3. 赤小豆 效勝紅豆

赤小豆
赤小豆
  • 特點：細長暗紅色，與圓身的食用紅豆不同，藥用袪濕的效果更強。
  • 性味：性平，味甘、酸。
  • 味道：豆味濃郁。
  • 適宜：適合水腫、腳氣、黃疸、瘡毒人士。
  • 忌用：身體消瘦、口乾舌燥者不宜久服。
  • 功效：消腫解毒，尤其去除身體下肢的濕氣，能改善下肢水腫。
  • 配伍：陳皮、粉葛、鯪魚。
  • 價錢：$20/斤
     

4. 白扁豆 補脾不膩

白扁豆
白扁豆
  • 特點：白色呈橢圓形，補脾不膩，除濕不燥。
  • 性味：性微溫，味甘。
  • 味道：具豆香，口感軟糯。
  • 適宜：脾胃虛弱、食欲不振、暑濕吐瀉者，以及春天因濕困沒有胃口人士。
  • 忌用：瘧疾患者不宜食用。
  • 功效：健脾化濕，和中消暑。
  • 配伍：淮山、茯苓、陳皮、豬𦟌。
  • 價錢：$20/斤
     

5. 淮山 平補佳品

淮山
淮山
  • 特點：乾製品為白色片狀，是平補脾胃的佳品。
  • 性味：性平，味甘。
  • 味道：清淡的甜味，口感軟糯。
  • 適宜：脾虛食少、倦怠乏力、肺虛喘咳及腎虛遺精者。
  • 忌用：雖性質平和，但濕盛積滯，如腹脹滿、便秘者不宜單獨過量食用。
  • 功效：補脾養胃、生津益肺、補腎澀精，能增強脾胃運化水濕的能力。
  • 配伍：茨實、蓮子、瘦肉。
  • 價錢：$8/両
     

6. 陳皮 堪稱百搭

陳皮
陳皮
  • 特點：存放多年的柑橘皮，年份越久越具功效。
  • 性味：性溫，味辛、苦。
  • 味道：香味芬芳，帶獨特的甘澀。
  • 適宜：消化不良、脘腹脹滿、咳嗽痰多者。
  • 忌用：乾咳無痰、舌紅少津者不宜，實熱證患者須慎用。
  • 功效：理氣健脾，燥濕化痰。能行氣，助其他祛濕材料發揮最佳作用。
  • 配伍：幾乎適合搭配任何袪濕湯料，能化解油膩。
  • 價錢：$36/両
     

7. 木棉花  廣東多用

木棉花
木棉花
  • 特點：廣東民間常用的春季袪濕食材，多用乾品。
  • 性味：性涼，味甘、淡。
  • 味道：帶有淡淡的植物清香。
  • 適宜：適合腸胃濕熱、腹瀉、腸胃炎、關節濕重者。
  • 忌用：虛寒體質、孕婦慎用。
  • 功效：清熱利濕，解毒。針對春天濕熱的徵狀，如濕疹、上火特別有效。
  • 配伍：生薏米、白扁豆、蜜棗。
  • 價錢：$4/両
     

8. 茨實 水中人參

茨實
茨實
  • 特點：睡蓮科植物的種仁，被譽為「水中人參」。
  • 性味：性平，味甘、澀。
  • 味道：清淡無味，口感似煙韌米飯，有嚼勁。
  • 適宜：脾虛久瀉、腎虛遺精、小便頻繁、白帶過多者。
  • 忌用：便秘嚴重、氣鬱脹氣者不宜過量。
  • 功效：益腎固精、補脾止瀉、去除濕氣。
  • 配伍：淮山、茯苓、蓮子，即祛濕四神湯的基礎組合。
  • 價錢：$60/斤
     
恒興海味負責人Taylor建議，湯料宜放入乾爽器皿內保存。
恒興海味負責人Taylor建議，湯料宜放入乾爽器皿內保存。

 

乾品湯料毋須冷藏

購買湯料未必一次用完，正確的儲存方法，能保留湯料的食用功效。在青衣市場專賣湯料的恒興海味負責人Taylor表示，大部分湯料都是經過生曬或烘乾工序處理的植物，未用完的乾貨湯料宜分別放在密封器皿內，存放在陰涼位置。不建議放置雪櫃冷藏，避免凍空氣令乾品湯料受潮，也易吸收雪櫃內的異味。
 

恒興海味

地址：青衣擔桿山路6號長發廣場地下青衣市場

文：EH   圖：星島日報
 

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