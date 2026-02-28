中式醬料點煮最好味？講解8款常見醬料特點 5類人慎吃 營養師教宜忌｜食材知識
更新時間：11:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-28 HKT
中式醬料是烹調中菜不可或缺的調味料，除為菜式增添獨特風味，更有調色與去膩、辟腥的作用。今日由經營本地醬園多年的負責人，講解8款常用中式醬料——豆豉醬、南乳、芝麻醬、蘇梅醬、柱侯醬、海鮮醬、甜麵醬、豆瓣醬的特點和適合的烹法，並有營養師分享食用中式醬料的貼士及如何善用醬料，令大家輕鬆自煮健康美味的餸菜。
8款常用中式醬料 專家教最適合煮法
超過百年歷史的九龍醬園第三代負責人黃國輝表示，中式醬料的用途多元化，富酸、甜、鹹、鮮、辛、辣、甘、香、麻等多種風味，常用於蘸、煮、醃、燜、燴、炒、蒸、調色、燒烤及涼拌等，除可凸顯食材味道和口感，還能辟掉蔬菜草青味及肉類臊味。
豆豉醬、南乳、芝麻醬、蘇梅醬、柱侯醬、海鮮醬、甜麵醬、豆瓣醬都是常用醬料，部分如甜麵醬、豆瓣醬、豆豉醬、南乳及柱侯醬等，經過生曬、調味、熬煮及發酵等工序，不但味道濃郁豐富具有層次，保存期亦更長。以甜麵醬為例，便是製法繁複的中式醬料，主要成分是須預先生曬及發酵的麵豉，再混合其他佐料和調味品慢火加熱煮成，凸顯甘甜鹹鮮的獨特風味。
1. 豆豉醬 烏黑濃郁
- 特點：是麵豉的一種，用黑豆發酵，過程保留原顆豆粒，色澤烏黑。
- 成分：黑豆、鹽、蒜頭、水。
- 味道：豆香濃烈，鹹鮮甘醇。
- 烹法：蒸魚或排骨。
- 價錢：$50
2. 南乳 幼滑醇厚
- 特點：又名紅腐乳，是把方塊狀豆腐加調味料發酵製成，表面呈棗紅色。
- 成分：豆腐、鹽、糖、米酒、紅麴米。
- 味道：香濃帶酒香，微甜，口感柔滑醇厚。
- 烹法：煮齋、炒菜、調醬或燜肉。
- 價錢：$34
3. 芝麻醬 富堅果香
- 特點：白麻芝炒香後研磨成醬，營養豐富，含不飽和脂肪及蛋白質。
- 成分：白芝麻。
- 味道：富濃郁堅果香氣，口感幼滑濃稠。
- 烹法：涼拌、撈麵、蘸醬及調汁。
- 價錢：$53
4. 蘇梅醬 酸甜果味
- 特點：將醃漬過的梅肉加調味及佐料熬煮，又叫酸梅醬。
- 成分：梅、鹽、糖、水、蒜頭及辣椒。
- 味道：酸甜帶鹹，有天然梅果香味。
- 烹法：烤肉、蘸醬、拌沙律、燜鴨及醃排骨。
- 價錢：$53
5. 柱侯醬 佛山特產
- 特點：源於廣東佛山的經典醬料，質感濃稠呈深褐色，是廣府美食的必備醬。
- 成分：黃豆、小麥粉、鹽、芝麻、葱、蒜頭。
- 味道：濃厚鹹鮮，有豆香及豐富的佐料香味。
- 烹法：燜牛腩或羊腩、蒸豬肉。
- 價錢：$90
6. 海鮮醬 燒味必備
- 特點：不含任何海鮮成分，通常用作直接醃製肉類，是燒味不可或缺的醃料。
- 成分：黃豆、小麥粉、紅麴米、鹽、蒜頭、糖、水。
- 味道：甘甜微鹹，富醬香與少許煙燻味。
- 烹法：燒烤、蘸醬、醃肉及爆炒。
- 價錢：$50
7. 甜麵豉 鹹中帶甘
- 特點：又名甜麵醬，利用小麥麵和黃豆中的蛋白質天然發酵成麵豉，提升味道層次。
- 成分：小麥粉、麵豉、糖及鹽。
- 味道：香濃幼滑，甘甜微鹹。
- 烹法：醬爆、蒸魚及烤鴨。
- 價錢：$50
8. 豆瓣醬 川味靈魂
- 特點：以黃豆發酵而成，加紅辣椒令油色紅亮濃稠，是烹飪百味川菜的靈魂醬料之一。
- 成分：黃豆、紅辣椒、鹽、糖、油。
- 味道：鹹鮮香辣。
- 烹法：煮麻婆豆腐、炒回鍋肉及調色。
- 價錢：$50/瓶
營養師提醒：中式醬料 高卡高鹽高糖 5類人宜謹慎食用
香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy） 認為，許多常見中式醬料雖然能提升菜式風味，但調味濃郁含有高鈉、高糖及高卡，5類人士須慎吃。
- 高血壓患者
- 腎病患者
- 痛風患者
- 糖尿病患者
- 需要控制體重人士
- 中式醬料通常含有較高的鈉，對於高血壓、腎病及痛風患者尤其有害。
- 香濃中式醬料的熱量及含糖量較高，對糖尿病患者及需要控制體重人士須謹慎食用。
- 根據世界衛生組織（WHO）建議，健康成人每天的鈉攝取量應少於2,000毫克，即約約1平茶匙食鹽（約5克），Kathy建議，每日食用醬料的分量應限制在1至2湯匙內，並配搭低鈉食材。
九龍醬園
- 營業時間：星期一至五/09:15至18:00，星期六/09:15至18:00，星期日休息
- 地址：中環嘉咸街9號
- 查詢：2544 3697
