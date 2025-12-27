Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教揀7款日本醬油 3級制品質 3種濃淡風味 1款專配蛋料理 各有煮法｜食材知識

飲食
更新時間：10:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-27 HKT

日本醬油製法講究及款式繁多，各有不同材料及釀製方法，令日本醬油各具用途及風味，菜式配搭多元化。今天由來自北海道的烹飪家講解日本產醬油的特點、風味及吃法，並有營養師分享日本豉油的食用價值，值得參考。

點擊圖輯睇教揀7款日本醬酒 3級制及3種風味 講解味道及食法

日本醬油分3種 各具風味

來自北海道的烹飪家Kei San表示，日本醬油的主要原材料是大豆、小麥、鹽和水，採用麴菌天然發酵釀造而成，因地區差異，日本豉油的味道亦稍作調整，例如九州人好甜，九州產醬油也會偏甜，展現地方料理的獨特口味。日本醬油簡單分為濃口、淡口及風味醬油。

  1. 濃口醬油：最普遍的日本醬油，用途廣泛，適合配搭不同烹法及食材，亦是家常料理常用的調味醬油，味道特色是鹹鮮有序且富豆香。
  2. 淡口醬油：顏色較淡，作用是凸顯食材原色，例如烹調茶碗蒸或玉子燒。
  3. 風味醬油：在醬油中加入其他食材、果汁或調味品等，豐富味道層次之餘，還用來配搭指定或建議的料理，像是雞蛋醬油、魚生醬油與昆布醬油等。

日本醬油採用3級制

日本醬油會根據日本農林水產省所制定的規範，簡單分為3個等級：特級、上級及標準。

  1. 特級：是指香氣、色澤、味道均非常出色，是最鮮美、品質最好的醬油。\
  2. 上級：具良好的香氣與味道，美味兼鮮香。
  3. 標準：符合一般品質標準，屬普通醬油，味道簡單且容易配搭。
     
日本醬油簡單分3個等級。
日本醬油簡單分3個等級。

 

1. 丸大豆濃口醬油 嚴挑優材 【特級】

  • 特點：嚴選北海道出產的丸大豆釀製。「丸大豆」是指精挑顆粒完整且非基因改造的大豆，代表品質有保證。
  • 產地：福山
  • 成分：大豆、小麥、食鹽、水。
  • 味道：豆味濃郁，鹹鮮醇厚。
  • 色澤：深褐色
  • 吃法：醬汁、醃肉、調味。
  • 價錢：$55/A

2. 有機濃口醬油 天然工序 【特級】

  • 特點：用超過130年歷史的天然工序釀製，堅持以有機原料發酵及熟成。
  • 產地：廣島
  • 成分：有機大豆、有機小麥、食鹽及水。
  • 味道：濃稠鮮美，香味持久。
  • 色澤：烏黑富有光澤。
  • 吃法：調製火鍋湯底或高湯，燜煮及熬汁。
  • 價錢：$79/A

3. 雞蛋專用醬油 海產提鮮 【標準】

  • 特點：專為雞蛋料理調製，加入不同海鮮及調味料豐富味道層次。
  • 產地：廣島
  • 成分：醬油、糖、鹽、味醂、鰹魚及昆布。
  • 味道：甜美具海產的鮮美味道。
  • 色澤：棕褐色
  • 吃法：炮製雞蛋菜式，混合生蛋做蘸醬或拌飯。
  • 價錢：$35/A

4. 魚生醬油 凸顯甜味 【標準】

  • 特點：專為配搭刺身與壽司而調製，能凸顯海產的鮮甜味道。
  • 產地：北海道
  • 成分：醬油、白糖、焦糖色素水。
  • 味道：鮮香帶甜味，不會太鹹。
  • 色澤：深棕褐色。
  • 吃法：配海產刺身或壽司，為魚生飯調味。
  • 價錢：$23.9/A

5. 昆布醬油 爽口回甘 【上級】

  • 特點：用北海道產的優質昆布釀製，利用其獨特的天然鮮香增加醬油的味道層次。
  • 產地：千葉
  • 成分：醬油、昆布、葡萄糖、鹽。
  • 味道：鹹鮮清爽，香甜回甘。
  • 色澤：棕褐色
  • 吃法：調味、涼拌及蘸醬。
  • 價錢：$31.9/B

6. 鮮榨淡口生醬油 色澤鮮亮 【特級】

  • 特點：不經加熱程序處理，是壓榨後首次提取的醬油，保留原汁原味及鮮亮醬色，凸顯食材原色。
  • 產地：千葉
  • 成分：非基因改造大豆、食鹽、小麥及酒精。
  • 味道：鮮香微甜不太鹹，口感清爽。
  • 色澤：鮮亮帶光澤的褐色。
  • 吃法：炒菜、茶碗蒸、湯品及玉子燒。
  • 價錢：$29.9/B

7. 果味醬油 清新芬芳 【標準】

  • 特點：利用酸香的柑橘類果汁、醋和酸味劑調配，融合了鹹鮮與酸香的風味。
  • 產地：木栃
  • 成分：醬油、柑橘汁、酸味料及蒸餾醋。
  • 味道：芬芳富果香，淡口清新。
  • 色澤：棕褐色
  • 吃法：涼拌、沙律及醃漬。
  • 價錢：$13.9/B

營養師：適量攝取 低卡有「營」

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師陳筠霖（Krista）表示，大部分日本醬油均用天然方法釀製，沒有添加劑及化學成分，因應個人需要別過量進食的話，對身體有益。

  • 日本醬油中的鈉可助身體神經傳導及肌肉收縮。
  • 日本醬油原料只有小麥、大豆和鹽分等，不含脂肪，屬低卡路里的調味品。
  • 日本醬油含豐富氨基酸、維他命、礦物質及益生菌，適量攝取可補充人體所需營養，以及促進腸道健康、抗氧化及提升免疫力。
  • 查詢：

A / 一田超市
地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓

B / AEON超市
地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下

文：EH  圖：星島日報、網上圖片
 

延伸閱讀：
解構8款中式豉油風味/特點 嚴選本地古法頭抽 1款最夾煲仔飯｜食材知識

冬天湯水 10款家常潤燥湯料 中醫講解功效/宜忌/食法 1款改善乾咳 蓮子/川貝/雪梨乾/海底椰/雪耳/羊肚菌/蟲草花/無花果/椰棗淮山｜食材知識

 

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
23小時前
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
3小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
17小時前
發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，再多12人落網。資料圖片
洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕
突發
10小時前
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
00:36
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
即時國際
59分鐘前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
22小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
2小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
4小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
12小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT