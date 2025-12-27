教揀7款日本醬油 3級制品質 3種濃淡風味 1款專配蛋料理 各有煮法｜食材知識

日本醬油製法講究及款式繁多，各有不同材料及釀製方法，令日本醬油各具用途及風味，菜式配搭多元化。今天由來自北海道的烹飪家講解日本產醬油的特點、風味及吃法，並有營養師分享日本豉油的食用價值，值得參考。

日本醬油分3種 各具風味

來自北海道的烹飪家Kei San表示，日本醬油的主要原材料是大豆、小麥、鹽和水，採用麴菌天然發酵釀造而成，因地區差異，日本豉油的味道亦稍作調整，例如九州人好甜，九州產醬油也會偏甜，展現地方料理的獨特口味。日本醬油簡單分為濃口、淡口及風味醬油。

濃口醬油：最普遍的日本醬油，用途廣泛，適合配搭不同烹法及食材，亦是家常料理常用的調味醬油，味道特色是鹹鮮有序且富豆香。 淡口醬油：顏色較淡，作用是凸顯食材原色，例如烹調茶碗蒸或玉子燒。 風味醬油：在醬油中加入其他食材、果汁或調味品等，豐富味道層次之餘，還用來配搭指定或建議的料理，像是雞蛋醬油、魚生醬油與昆布醬油等。

日本醬油採用3級制

日本醬油會根據日本農林水產省所制定的規範，簡單分為3個等級：特級、上級及標準。

特級：是指香氣、色澤、味道均非常出色，是最鮮美、品質最好的醬油。\ 上級：具良好的香氣與味道，美味兼鮮香。 標準：符合一般品質標準，屬普通醬油，味道簡單且容易配搭。



日本醬油簡單分3個等級。

1. 丸大豆濃口醬油 嚴挑優材 【特級】

特點：嚴選北海道出產的丸大豆釀製。「丸大豆」是指精挑顆粒完整且非基因改造的大豆，代表品質有保證。

產地：福山

成分：大豆、小麥、食鹽、水。

味道：豆味濃郁，鹹鮮醇厚。

色澤：深褐色

吃法：醬汁、醃肉、調味。

價錢：$55/A

2. 有機濃口醬油 天然工序 【特級】

特點：用超過130年歷史的天然工序釀製，堅持以有機原料發酵及熟成。

產地：廣島

成分：有機大豆、有機小麥、食鹽及水。

味道：濃稠鮮美，香味持久。

色澤：烏黑富有光澤。

吃法：調製火鍋湯底或高湯，燜煮及熬汁。

價錢：$79/A

3. 雞蛋專用醬油 海產提鮮 【標準】

特點：專為雞蛋料理調製，加入不同海鮮及調味料豐富味道層次。

產地：廣島

成分：醬油、糖、鹽、味醂、鰹魚及昆布。

味道：甜美具海產的鮮美味道。

色澤：棕褐色

吃法：炮製雞蛋菜式，混合生蛋做蘸醬或拌飯。

價錢：$35/A

4. 魚生醬油 凸顯甜味 【標準】

特點：專為配搭刺身與壽司而調製，能凸顯海產的鮮甜味道。

產地：北海道

成分：醬油、白糖、焦糖色素水。

味道：鮮香帶甜味，不會太鹹。

色澤：深棕褐色。

吃法：配海產刺身或壽司，為魚生飯調味。

價錢：$23.9/A

5. 昆布醬油 爽口回甘 【上級】

特點：用北海道產的優質昆布釀製，利用其獨特的天然鮮香增加醬油的味道層次。

產地：千葉

成分：醬油、昆布、葡萄糖、鹽。

味道：鹹鮮清爽，香甜回甘。

色澤：棕褐色

吃法：調味、涼拌及蘸醬。

價錢：$31.9/B

6. 鮮榨淡口生醬油 色澤鮮亮 【特級】

特點：不經加熱程序處理，是壓榨後首次提取的醬油，保留原汁原味及鮮亮醬色，凸顯食材原色。

產地：千葉

成分：非基因改造大豆、食鹽、小麥及酒精。

味道：鮮香微甜不太鹹，口感清爽。

色澤：鮮亮帶光澤的褐色。

吃法：炒菜、茶碗蒸、湯品及玉子燒。

價錢：$29.9/B

7. 果味醬油 清新芬芳 【標準】

特點：利用酸香的柑橘類果汁、醋和酸味劑調配，融合了鹹鮮與酸香的風味。

產地：木栃

成分：醬油、柑橘汁、酸味料及蒸餾醋。

味道：芬芳富果香，淡口清新。

色澤：棕褐色

吃法：涼拌、沙律及醃漬。

價錢：$13.9/B

營養師：適量攝取 低卡有「營」

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師陳筠霖（Krista）表示，大部分日本醬油均用天然方法釀製，沒有添加劑及化學成分，因應個人需要別過量進食的話，對身體有益。

日本醬油中的鈉可助身體神經傳導及肌肉收縮。

日本醬油原料只有小麥、大豆和鹽分等，不含脂肪，屬低卡路里的調味品。

日本醬油含豐富氨基酸、維他命、礦物質及益生菌，適量攝取可補充人體所需營養，以及促進腸道健康、抗氧化及提升免疫力。

查詢：

A / 一田超市

地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓

B / AEON超市

地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下

文：EH 圖：星島日報、網上圖片

