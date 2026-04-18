蒜頭功效解構 6款常見生蒜頭特點 黑蒜/醃蒜功效及製法｜食材知識

蒜頭是可塑性很高的食材，可用來做佐料入饌及調製醬汁，還可製成黑蒜、醃蒜做保健食品。據中醫師和營養師說，蒜頭來自不同產地、品種，或經過加工處理的黑蒜及醃蒜，風味、吃法與食用功效也各異，大家可因應個人口味及體質選擇，吃得健康又美味。

鮮味蔬菜檔負責人何小姐表示，6款常見蒜頭各有不同味道及烹法。

6款常見蒜頭 味道及烹法大不同？

蒜頭即是大蒜，是常用來提鮮、增香與辟腥的調味食材，主要盛產於亞洲地區。青衣市場鮮味蔬菜檔負責人何小姐表示，本地買到的新鮮大蒜主要來自內地，例如白蒜、荷花蒜和紅皮蒜都是常見品種。另有出產自泰國或日本的蒜頭，價錢比內地貴，主因是產量較少，供貨不夠穩定。蒜頭的香氣、味道與質感，視乎產地略有不同，不妨因應烹法或菜式類別挑選合適的品種。



6款常見蒜頭特點、煮法

1. 白蒜 性價比高

白蒜

特點：外皮及蒜肉雪白，是耐寒且產量最多的品種。

產地：中國

味道：水分較重，多汁幼嫩，辛辣與香氣適中。

食法：切片伴香腸、醃漬。

價錢：$6.9/3個/B

2. 獨子蒜 爽脆飽滿

獨子蒜

特點：每顆只得一瓣的蒜頭，又名獨頭蒜，個頭圓渾飽滿，質感硬實爽脆。

產地：中國

味道：清甜不會過於辛辣，蒜味亦比普通蒜頭溫和。

食法：生吃、燒烤。

價錢：$15/包/A

3. 紅皮蒜頭 辛辣味濃

紅皮蒜頭

特點：蒜瓣比一般蒜頭大顆，外皮帶少許褐紅色。

產地：中國

味道：辣味強烈，水分較少，質感比白蒜硬實。

食法：炒菜、燉肉、烤焗。

價錢：$26/斤/A

4. 荷花蒜 醃肉首選

荷花蒜

特點：外形像朵盛開的荷花，表面呈紫紅色，又名紫皮蒜。

產地：中國

味道：蒜香味濃郁具刺激作用，爽脆辛香。

食法：炸蒜、調醬、鹽焗、醃肉。

價錢：$20/斤/A

5. 有機蒜頭 天然栽種

有機蒜頭

特點：標榜在有機農場種植，生長過程沒有使用化學農藥及人造肥料。

產地：泰國

味道：蒜香濃烈且不帶刺鼻的辛辣味道，帶有甜味。

食法：小炒、燜煮。

價錢：$36/包/B



6. 福地白 細嫩清甜

福地白

特點：原顆色澤雪白，蒜瓣比一般大蒜少，但肥大肉厚。

產地：日本

味道：爽口清甜，香味濃郁不嗆鼻，口感幼嫩。

食法：蒜蓉、生吃、涼拌、發酵成黑蒜。

價錢：$9/個/A

點樣揀選及存放蒜頭？

青衣市場鮮味蔬菜檔負責人何小姐表示，揀選蒜頭的方法簡單：

蒜頭宜完整無缺。

不宜選發霉及發黑的蒜頭。

應選重手及乾爽的蒜頭。

蒜頭宜存放在陰涼不易受潮的地方。

發芽蒜頭可以食？

長出綠色嫩芽的蒜頭，只要沒有發霉變黑或損壞仍可食用，但不建議再長時間存放，因發芽蒜頭的水分開始流失，影響口感和香味。



註冊中醫陳玉瑜中醫博士建議，應視乎個人體質進食生蒜、黑蒜及醃蒜。

新鮮蒜頭營養高、具健體功效？

營養師：新鮮蒜頭含抗氧化物 有益心血管

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師黃彥澄（Joey）表示，蒜頭含豐富營養價值，並具有多種有益人體健康的功效：

生蒜頭營養：

蒜頭主要成分是蒜素，是具辛辣氣味的主要來源。

蒜頭含有維他命B6、維他命C、硒、錳及鉀等多種礦物質，並含膳食纖維與天然抗氧化物。

生蒜頭功效：

蒜頭具抗菌及抗炎作用，有助強化免疫系統、降低感染與生病風險、調整腸道菌群及維持腸道健康。

食用蒜頭可幫助血管擴張、調節血壓，協助維持心血管健康。

中醫師：生蒜頭健脾暖胃 留意食用宜忌

註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，在中醫角度蒜頭具療效，須留意進食宜忌：

特點：生蒜性溫味辛，具健脾暖胃、行氣消積、殺菌解毒及溫中散寒的功效。

適宜：蒜頭適合脾胃虛寒、風寒感冒初期者或食滯腹脹者食用。

忌用：陰虛火旺者、身體有熱症者或腹瀉患者則不宜多吃蒜頭。



經發酵的黑蒜是近年流行的保健食品。

營養師黃彥澄認為，應配合均衡飲食，才能發揮蒜頭的營養價值。

黑蒜、韓式醃蒜頭有何功效？

營養師：抗菌不及生蒜

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師黃彥澄（Joey）表示，經過發酵的黑蒜，以及韓式醃蒜頭，功效與生蒜有明顯分別：

黑蒜：經低溫發酵後，刺激的蒜素會轉化為更穩定的硫化物，對腸胃較溫和，胃酸過多人士都能食用，但殺菌能力就略低於生蒜。

韓式醃蒜頭：醃漬後，辛辣味大減，口感溫和，並能保留大部分營養與抗氧化成分。不過因添加了糖與鹽，加上蒜素和維他命C有少量流失，抗菌效果同樣不及生蒜，同時控糖、高血壓及腎病患者宜適量控制食量。

中醫師：黑蒜及醃蒜食用宜忌

生蒜經過發酵或醃製處理後，其性質和功效會有所轉變：

黑蒜：性味轉為平和，有助增強免疫力、調節血糖，適宜保健人士進食，但腸胃弱者勿空腹吃。

韓式醃蒜頭：因加入醋性味偏涼，有開胃消滯功效，能改善食欲不振，建議腎虛人士不宜多吃。



韓式醬醃蒜頭酸甜開胃，能開胃去膩。

自製韓式醃蒜

營養師黃彥澄表示，韓式醬醃蒜頭是一種常見的韓國醃製小菜，酸甜開胃，做法亦不繁複，可參照以下食譜。

材料：蒜頭6至8個、紅辣椒碎3隻、醬油1.5杯、水2杯、醋半杯、砂糖半杯

做法：

剝出蒜肉及去皮，洗淨及抹乾。 煮滾醬油、水、紅辣椒碎、醋及砂糖，待涼成醃汁。 將蒜頭放入乾爽的玻璃器皿內，注入醃汁，密封再放入雪櫃冷藏約一星期。



黑蒜可用來烹調菜式。

自製發酵黑蒜

在中醫角度，黑蒜是溫和的養生食品。註冊中醫陳玉瑜中醫博士指，想自製黑蒜，做法亦很簡單。

材料：原顆蒜頭

做法：

原顆生蒜擦去泥土並保留外皮，徹底抹乾表面水分，避免發霉。 在電飯煲內鋪上牛油紙或放上蒸架，加上蒜頭，使用保溫模式，維持於攝氏60至70度，上蓋密封發酵12至21日，期間開蓋抹去水氣及翻動蒜頭，令蒜頭發酵得更均勻。 發酵後的蒜頭會完全變黑，質感變得柔軟並富天然的酸甜香氣。最後取出黑蒜，風乾約5天後入樽密封便完成。



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文：EH 圖：星島日報、被訪者提供