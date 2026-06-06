10款蘋果點樣揀？1款無添加蠟 1款超香甜 1類體質年輕人最啱食｜食材知識

蘋果是最常食用的水果，香甜爽脆又營養豐富，除可生吃，還可炮製各式蘋果美食。今日精選10款來自不同產地的蘋果，由水果專家講解其特點和味道，並有中醫分享食用功效與宜忌，愛吃蘋果的話值得參考。

青衣市場三有鮮果的負責人碧姐建議，揀蘋果要「夠墜手」且表面平滑無損。

10款熱賣蘋果 產地不同 香味各異

宇宙脆蘋果/波板糖蘋果/加拿蘋果/星光蘋果/締莎蘋果/珍寶紅蘋果/王林蘋果/火箭蘋果/艾菲蘋果/富士蘋果

蘋果是最常見的水果之一，在坊間輕易找到不同品種。青衣市場三有鮮果的負責人碧姐表示，本地供應的蘋果主要來自內地、日本、美國、新西蘭及部分歐洲國家，價錢視乎產地和品種各異，不同種類的蘋果，味道及口感亦各具特色，主要分別是香氣、果汁與質感的差異。



1. 宇宙脆蘋果 保鮮期長

宇宙脆蘋果

特點：由美國著名大學用多年時間培育而成，標榜如適當冷藏儲存，保鮮期可達10個月。

產地：美國

當造：11月至6月

味道：酸甜爽脆，多汁可口。

食法：榨汁。

價錢：$19.9/3個/A



2. 波板糖蘋果 糖分極高

波板糖蘋果

特點：是意大利近年備受追捧的品種，賣點是幾乎沒有酸味，糖分極高。

產地：意大利

當造：3月至6月

味道：甜美並帶有熱帶水果的香氣。

食法：蜜餞。

價錢：$20/600克/A

3. 加拿蘋果 天然有機

加拿蘋果

特點：以天然有機方法栽種，是法國產量最多的品種。

產地：法國

當造：5月至8月

味道：皮薄脆口，多汁清甜。

食法：沙律。

價錢：$35/8個/A

4. 星光蘋果 無添加蠟

星光蘋果

特點：以無添加蠟、用水洗淨即可連皮進食，體形比一般蘋果小巧。

產地：新西蘭

當造：5月至12月

味道：果味濃郁芬芳，爽脆不硬實。

食法：果蓉。

價錢：$16/3個/A

5. 締莎蘋果 皮薄不澀

締莎蘋果

特點：利用純天然種植方法培育而成，過程不會加化學農藥，果皮呈金黃色。

產地：荷蘭

當造：5月至11月

味道：外皮細緻薄身，果肉清爽，香甜不酸澀。

食法：蘋果批。

價錢：$9.9/3個/A

6. 珍寶紅蘋果 酸中帶甜

珍寶紅蘋果

特點：果實碩大，重量是一般蘋果的兩倍以上。果皮鮮紅，保鮮期較長。

產地：美國

當造：10月至6月

味道：粉糯香甜，甜中帶酸，果味十足。

食法：煲湯或蘋果水。

價錢：$18/2個/A

7. 王林蘋果 清新花香

王林蘋果

特點：在日本被譽為「蘋果界之王」，果皮呈黃綠色。果實成熟後，表皮出現褐色斑點。

產地：日本

當造：11月至6月

味道：富獨特花果香味，清甜帶少許酸味。

食法：焗蛋糕。

價錢：$10/個/B

8. 火箭蘋果 果味濃郁

火箭蘋果

特點：經過混種培育而成的迷你品種，體形小巧，用圓柱膠筒包裝。

產地：新西蘭

當造：4月至10月

味道：甜度高、果味濃郁。

食法：煮果醬。

價錢：$48/筒/B

9. 艾菲蘋果 不易變黃

艾菲蘋果

特點：果皮紅潤有光澤，抗氧化力極強，切開後果肉不易變黃。

產地：新西蘭

當造：6月至9月

味道：果汁豐盈，爽口、酸甜有序。

食法：乾果片。

價錢：$50/4個/B

10. 富士蘋果 性價比高

富士蘋果

特點：中國產量最多的品種之一，皮薄多汁，供應穩定、性價比高。

產地：中國

當造：5月至11月

味道：果味較清淡帶微酸，口感爽脆。

食法：煮糖水。

價錢：$22/4個/B

如何選購優質蘋果？

三有鮮果負責人碧姐說，蘋果的味道是香甜或酸澀，因應品種和產地而定，但憑觀察蘋果外貌與手感，亦可選到新鮮或質量較佳的蘋果。

蘋果椗不宜枯乾或變黑，甚至已經脫落。

表皮宜完整無缺、沒出現乾紋。

果皮平滑有光澤，代表較新鮮。

將蘋果拿起來，感覺重手代表多汁且果肉扎實。

蘋果6大宜忌 哪類人適合或不適合吃蘋果？

註冊中醫林冠傑醫師表示，各款蘋果的食用功效與宜忌相若，進食前可留意以下幾點：

蘋果含豐富的膳食纖維、維他命及果膠等，有助腸道健康與降低血脂，適合大部分人士進食。 腸胃虛弱者須留意，因蘋果有大量纖維，患有腸胃炎、腹瀉、胃脹氣及消化不良，應盡量避免食用。 糖尿病人應控制食用蘋果分量，因蘋果含果糖，過量進食會致血糖上升。 蘋果屬味甘酸、性平的水果，具有生津解渴、潤肺健脾的作用，特別適合腸胃佳的年輕人進食。 脾胃虛寒人士、老人家，最好避免生吃，宜原個蒸熟或煲蘋果水連渣吃，可更易吸收蘋果的果膠，具養胃作用。 蘋果加熱烹調，會導致當中大部分維他命因受熱而流失，如想攝取這些維他命，建議盡量避免長時間高溫加熱。

查詢：

A：Oliver's The Delicatessen

營業時間：周一至五/8:00至21:00，周六、日及公眾假期/8:30至20:00

地址：中環置地廣場3樓332至328號舖

查詢：2810 7710

網址：按此

B：三有鮮果

地址：青衣擔桿山路6號長發廣場地下青衣市場



文：EH 圖：星島日報