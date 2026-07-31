中上環區罕見平價早餐 $18湯麵/三文治+咖啡 網民驚嘆：回到40年前價格

在物價高昂的中上環商業區，尋找高性價比的餐廳絕非易事。然而，一間位於上環的西餐廳近日以極度震撼的價格打破常規，推出破底價的$18早餐優惠，更包含一杯熱飲或咖啡，成功吸引大批食客慕名而來，有網民親身光顧後大讚「已經冇嘢可以挑剔」。

中上環區罕見$18早餐 自選湯麵/三文治配咖啡

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，介紹這間位於上環蘇杭街的平價西餐廳，並對該份$18早餐讚不絕口，形容食物味道正常，而「杯咖啡就中上」，加上餐枱貼心提供紙巾，直言「18蚊…仲要餐枱有埋紙巾提供，已經冇嘢可以挑剔」。

從餐牌可見，這間餐廳提供多款常見的港式早餐選擇，如蛋沙律、火腿蛋及鹹牛肉蛋三文治；另有五香豚肉湯麵，食客可自選天使麵或通粉，配搭辣番茄、日式咖喱或豬骨濃湯，所有套餐均附送一杯熱飲或咖啡。店方亦曾在社交平台上親自回應，笑言「價錢、餐單都顯到個麵好頹」，但強調食物質素「絕對對得住價錢」。

網民盼良心小店堅持下去

不少網民對上環平價早餐價格感到驚訝，形容這是「回到40年前價格」，並相信「呢個價位，都應該好受附近街坊（歡迎）吧」。同時，也有網民擔憂餐廳的營運狀況，提出「點夠交租出糧」，並「希望佢可以堅持下去」。

Chill Hole Kitchen

地址：上環蘇杭街10號啟豐大廈地下4號舖

電話號碼：6511 1389

營業時間：星期一至日 7:30am-8:30pm

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

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