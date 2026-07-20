上環太平山街出現神秘人龍？近百人排隊全為買1物 港人震驚「多人到黐線」店方勸：唔好特登過嚟

上環太平山街集合多間文藝小店與咖啡店，每逢假日吸引不少港人與旅客前往享受輕鬆時光。最近太平山街出現神秘人龍，近百人無懼炎夏天氣排隊只為入手1物，引來圍觀港人大感震驚：「救得一個得一個，多人到黐線！」對此，官方亦特意於社交平台發文表示感謝支持，同時勸喻：「唔好特登過嚟排隊。」

上環太平山街出現神秘人龍？近百人排隊全為買1物 港人震驚「多人到黐線」

在剛過去的周末，位於上環的太平山街出現神秘人龍，近百人無懼炎熱天氣排隊，龍尾更一度至斜路末端，場面墟冚。有圍觀港人對此大感震驚，並到網上發文提醒準備前往太平山街人士，「救得一個得一個，多人到黐線，目測成100個人排緊隊」。

原來，位於太平山街的「太平」咖啡店於7月17日至21日推出期間限定的$100「花藝+咖啡」套裝，包括一杯咖啡及2棵大繡球花或3棵小繡球花，加上店內擺滿藍色及白色為主的繡球花，打卡一流，吸引大批市民前往排隊入手。咖啡店過往亦不時推出主題花朵與咖啡套裝，如夏日的太陽花、母親節的粉色花或小花束等。

對於咖啡店活動吸引百人排隊，有網民笑指港人最愛排隊，「香港人三大核心價值係：排隊、跟風、炒賣」、「香港人好鍾意排隊」、「大熱天時，真係排到中暑」。有網友表示曾打算光顧，惟到達時因排隊人數而卻步，「我今日去到見條隊咁都走咗」、「今日老婆叫我車佢同阿仔去呢度，去到路口落車睇吓咩環境，轉個頭佢就上返車話：癲咗成百幾條友排緊」」。

有人則認為到旺角花墟選擇更多，無必要花長時間及辛苦排隊，「去花墟買大把揀，使咩咁排」、「去出面花店買枝繡球花算啦」、「其實獨立另外買紮花唔貴」；不過有網民認為買個回憶也不錯，「為咗影張相擺上網比人讚，買一個回憶都好嘅，辛苦晒啲男朋友」。

活動將提前一天結束 店方呼籲：真係唔好特登過嚟排隊

面對今次活動的盛況，店方於社交平台發文感謝支持，無奈因排隊人潮比預計中為多，「安排上做得唔係咁好，真係好抱歉」，加上花材數量有限，故原定7月21日結束的活動，將提早於7月20日完結，「架上面最後只係得返20至30 set，聽日有緣人可以帶走佢哋，但真係唔好特登過嚟排隊。」

店方補充，下個月主題花依舊是繡球花，顏色為粉紅色與紫色，他們會汲取經驗並改善安排，「例如派籌，但求大家唔使再排得咁辛苦，我哋會繼續努力改善，再次多謝大家嘅喜愛同包容。」

太平山街「四方」文青小區 藝廊/咖啡店集中地

根據香港旅發局網頁顯示，太平山街為香港開埠初期華人聚居的街道之一，連同普慶坊、磅巷、西街及四方街一帶，組成四方形的文青小區。這個統稱為太平山街小社區（PoHo），屬於一個寧靜和充滿文化氣息的社區，近年越來越多個性小店、藝術畫廊以及咖啡店進駐此社區，營造出一種獨特的文藝氛圍，吸引不少人前來感受不一樣的悠閒氣息。在PoHo區小巷中穿梭，就像尋寶一樣，隨時能發掘心頭好，如畫室、陶瓷店、文青咖啡店等，還有更多隱世好去處，假日不乏本地人及遊客前往享受一個放鬆的假日。

太平

地址：上環太平山街5號地下

開放時間：上午10:00至晚上6:30（午飯時間：上午11:30至中午12:30）

文:RY

資料及圖片來源:Threads、taiping.hk