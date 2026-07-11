平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 

在物價持續高漲的香港，市民外出用餐的花費往往不菲。然而，近日有一名網民在社交平台上分享，於深水埗一間粥店享用了一頓僅需33元的豐富早餐，這份包括炒麵、炸兩、凍奶茶的超值早餐在Facebook群組獲得超過千讚好，甚至有網友直言這份早餐的定價是「10年前價嚟喎」。

網民群組分享超值早餐 $12炸兩、$10炒麵獲過千讚好

日前，有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文，分享其在深水埗區一間食肆的用膳經歷，該名網民在帖文中以「無波打 嘆$33早餐」為題，圖文並茂地描述其用餐體驗。從帖主分享的相片可見，該頓早餐相當豐盛，當中包含了豉油皇炒麵、炸兩及一杯凍奶茶，餐點不僅賣相吸引，份量亦十分充足。事主更特意展示了一張手寫單據，力證這頓豐富的早餐僅須33元。

平價街坊店！深水埗「新荔源粥麵店」 粥品、小點$9起

從手寫單的資料可見，這家平價粥店是深水埗的「新荔源粥麵店」，開業多年，主要做街坊生意。該店定價極為親民，例如「豉油皇炒麵」僅售11元，而事主所點的「炸兩」也不過12元，另外白粥、煎堆、蒸蘿蔔糕也不過由9元起。

千名網民讚好：出面炸兩冇廿蚊都食唔到

此帖文一出，隨即獲得過千名網民讚好，大批網民對其超低定價感到難以置信。不少網民紛紛留言詢問食肆地址，揚言要親自光顧以「幫手振興經濟」。有網民驚嘆這價格「真係平到無地方可以搵啦」；同時也有人將其與自己居住地區的物價進行對比，指出在其他街市舖位「炸一都要16 ，炒麵16」，直言現在「炸兩無20元也食不到」，紛紛感嘆這家粥店的收費「似10年前價嚟喎」。

新荔源粥麵店

地址：深水埗荔枝角道382號地舖

電話：26518668 / 63014179

營業時間: 星期一至日 6:30am - 10pm

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

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