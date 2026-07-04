天后新開小食店$10雞蛋仔！時光倒流價即叫即做 食客讚外脆內軟：2026年竟然仲有！

近年物價持續高漲，就連地道港式小食的價格也比過去高出不少。最近，有網民在社交平台分享，指在港鐵天后站出口發現一間新開張的平價小食店，逆市推出僅售港幣$10的雞蛋仔，更標榜是「即叫即做」，對此感驚嘆：「2026年竟然重（仲）有$10嘅雞蛋仔！」《星島頭條》記者於昨日（3日）前往試食，即睇下文了解詳情！

天后新開小食店$10「即叫即做」雞蛋仔！食客讚外脆內軟：2026年竟然仲有！

隨著時代變遷，近年港式雞蛋仔的味道及款式推陳出新，價錢亦比起以往昂貴不少，動輒售價達$30至$40。最近，有網民在社交平台發文，驚喜分享在天后發現一間新開小食店，其雞蛋仔竟只售港幣$10，而且標榜「即叫即做」，不禁讚嘆：「2026年竟然重（仲）有$10嘅雞蛋仔，天后是個好地方」。

樓主其後在留言區補充小食店的位置，「（天后港鐵站）A出口一出就係」，試食後又大讚其質素，形容味道正常，口感外脆內軟，是「合格的雞蛋仔」。

帖文公開後，有網民隨即表示雞蛋仔賣相不俗，「睇個樣好似幾靚仔」；也有不少網民分享各區平價雞蛋仔的「口袋名單」，有街坊指鄰近的「炮台山都有」、「灣仔街市都有$10雞蛋仔」；也有網民推介石硤尾宵夜勝地南山邨，「南山邨長期$10」，向來深受區內街坊與大學生歡迎。

記者實試$10雞蛋仔！同場燒賣/魚蛋$12有10粒

網民提到的小食店是位於天后留仙街的「雞蛋天后」，鄰近天后港鐵站A出口，現時仍為「試業中」。《星島頭條》記者昨日（3日）前往試食，其原味懷舊雞蛋仔現以優惠價$10發售，蛋香味濃，性價比頗高！除了原味雞蛋仔，小店亦有供應其他口味雞蛋仔，如抹茶、紫薯、芝士等，售價為$18；同場亦有售其他港式小食，如燒賣、魚蛋（10粒/$12）及各式丸類（$12起）等。

「雞蛋天后」

地址：天后留仙街3號雅景樓地下

來源：Threads

文：LW