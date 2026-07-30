西九龍中心美食廣場生意慘淡？小店求救「一個客都冇」 網民：完全唔知4樓有Food Court！

近年本港餐飲業面臨不少挑戰，尤其是小店在經營上面對沉重壓力。有西九龍中心美食廣場的食肆店主在社交平台發文，慘呻晚市時間人流稀少，生意淡靜，全場「一個客都冇」，希望市民前往支持，事件隨即引起廣泛關注，不少網民表示：「完全唔知4樓有Food Court！」

西九龍中心美食廣場生意慘淡？小店店主拍片呻「一個客都冇」

最近，有西九龍中心美食廣場小店店主在社交平台發文，指在晚餐高峰時間生意慘淡，形容當時「一個客都冇」。從帖文片段可見，該美食廣場空無一人，場面異常冷清。店主又以輕鬆口吻向網民呼籲：「請求支援，唔買都嚟睇下啦喂」，並宣傳自家出品的蠔及花甲粉，盼能吸引人流。

網民：完全唔知4樓有Food Court！

帖文一出，吸引大量網民留言迴響。由於西九龍中心過往為人熟知的食肆多集中於6樓及8樓美食廣場，4樓的餐飲區屬近期新設，加上位置較隱蔽，有市民甚至不知道該樓層設有飲食區域，直言「位置唔好，4樓個位勁X」、「個位太偏冇宣傳」、「認真，我都唔知4樓有嘢食，通常都係8樓，6樓果個foodcourt仔都未幫襯過」，有人更笑言：「唔行入去夾公仔都唔會發現仲有個food court」、「而家先知4樓開咗food court！仲要係正常櫈！」

此外，有食客為店家抱不平，留言表示：「你地呢個位幾間都好食，我都食過你啲蠔，真心抵同好食，希望多d人知喇。」同時，部分意見將問題歸咎於商場管理及配套設施，有網民直指「成個商場依家都manage得好差，4樓真心特別差」，更有聲音認為商場衛生環境影響食欲，指「西九龍廣場個廁所10分污糟，又舊又殘，證明管理公司做得差！」

來源：Threads