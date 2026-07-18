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夏天消暑湯料點揀？中醫講解8款消暑湯料功效/配伍 2款舒緩皮膚問題｜食材知識

飲食
更新時間：11:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-18 HKT

今年夏天氣溫高企，容易令人中暑，加上「大暑」將至，適量飲用消暑湯水，有助舒緩暑熱帶來的不適。今天請來註冊中醫師講解消暑湯料的特點、性味、宜忌、功效和配搭，讓大家自煮合適的夏日湯水解暑。

中醫教按體質揀選夏天湯料
荷葉/白扁豆/生薏米/乾百合/麥冬/土茯苓/綠豆/海帶

註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，日間長時間逗留在戶外很易中暑熱，常身處冷氣房則會陰液耗損。
註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，日間長時間逗留在戶外很易中暑熱，常身處冷氣房則會陰液耗損。

一年之中最熱的節氣——大暑（7月23日）將至，代表天氣開始酷熱至極。註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，香港的夏季氣溫高、濕度重，加上近年天氣反常，溫度不停上升，如日間長時間逗留在戶外，很容易中暑熱，但常身處冷氣房又會陰液耗損，因而出現口乾、心煩及睡不安穩等問題。陳醫師建議，不妨因應個人體質，飲用湯品調理身體與舒緩暑氣不適。她推介以下常見的湯料如荷葉、白扁豆、生薏米、乾百合、麥冬、土茯苓、綠豆與海帶等，只要配搭得宜都具清熱解暑的功效。

解構8款夏天湯料
荷葉/白扁豆/生薏米/乾百合/麥冬/土茯苓/綠豆/海帶

1. 荷葉 消腫降脂 

荷葉
荷葉
  • 特點：新鮮荷葉生曬或烘乾，是夏季最常用的消暑湯料之一。
  • 性味：味苦、澀，性平。
  • 味道：帶天然清新荷香，入口微澀但無苦味。
  • 適宜：暑天頭暈胸悶、大量出汗人士。
  • 忌用：體質極虛寒，長期反覆腹瀉患者，孕婦不宜長期大量飲用。
  • 功效：清暑化濕，和胃消滯，消腫降脂。
  • 配搭：冬瓜、薏米、西瓜翠衣、瘦肉及水鴨。
  • 價錢：$8/塊

2. 白扁豆 健脾養胃

白扁豆
白扁豆
  • 特點：又名皇帝豆，呈扁橢圓形，是消暑且健脾養胃的性平食材。
  • 性味：味甘，性微溫。
  • 味道：淡甘，煲熟後質地粉糯。
  • 適宜：暑濕困脾、四肢攰重、胃口差、大便溏軟，或脾胃虛弱的長者及兒童。
  • 忌用：嚴重風熱感冒或便秘人士，不宜單獨大量食用。
  • 功效：健脾化濕，和中消暑，緩和腸胃，改善脾虛虛瀉。
  • 配搭：荷葉、茯苓、赤小豆、淮山及豬腱。
  • 價錢：$24/斤

3. 生薏米 利水滲濕 

生薏米
生薏米
  • 特點：色澤呈灰白，質感堅硬的圓形小顆粒。
  • 性味：味甘、淡，性涼。
  • 味道：味道清淡微甘，咀嚼起來口感煙韌。
  • 適宜：身重浮腫、有暗瘡或濕疹人士。
  • 忌用：孕婦、脾胃虛寒人士宜適量飲用生薏米煲的湯水。
  • 功效：清熱解暑，利水滲濕，健脾消腫。
  • 配搭：冬瓜、百合、土茯苓及鴨肉。
  • 價錢：$24/斤

4. 乾百合 安神助眠

乾百合
乾百合
  • 特點：可食用的百合是百合屬植物的球莖，分新鮮或乾品，乾百合呈淡黃色。
  • 性味：味甘，性微寒。
  • 味道：清甜粉糯，口感綿密。
  • 適宜：心煩難入睡、口乾喉燥的人士。
  • 忌用：風寒咳嗽、痰多稀白、脾胃虛寒及容易腹脹肚瀉者。
  • 功效：清心消暑，潤肺生津，安神助眠，潤燥養陰。
  • 配搭：麥冬、西瓜翠衣、雪耳及瘦肉。
  • 價錢：$114/斤

5. 麥冬 清心降火

麥冬
麥冬
  • 特點：又稱麥門冬或寸冬，短小兩端略尖，表面淡黃白色，帶不規則的細紋。
  • 性味：味甘、微苦，性微寒。
  • 味道：甘潤帶輕微苦味。
  • 適宜：出汗過多後口乾舌燥、聲音沙啞的人士。
  • 忌用：脾胃濕重、常腹脹痰多、大便稀爛便不宜長期飲用。
  • 功效：消暑養陰，生津潤燥，清心降火，潤喉護聲。
  • 配搭：百合、西瓜翠衣、玉竹、沙參及瘦肉。
  • 價錢：$224/斤

6. 土茯苓 清熱解毒 舒緩皮膚瘡毒

土茯苓
土茯苓
  • 特點：表面粗糙，色澤呈土黃或淡褐色。
  • 性味：味甘、淡，性平。
  • 味道：清淡微甘。
  • 適宜：患濕疹或易出暗瘡人士。
  • 忌用：長期便秘、體內無濕熱人士，宜適量食用。
  • 功效：清熱解毒，滲利濕熱，舒緩皮膚瘡毒。
  • 配搭：薏米、冬瓜、赤小豆及豬骨。
  • 價錢：$128/斤

7. 綠豆 利水除煩 舒緩皮膚熱癢

綠豆
綠豆
  • 特點：是豆科的原顆種子，渾圓飽滿堅硬，顏色青翠。
  • 性味：甘涼，歸心、胃經。
  • 味道：清甜綿滑。
  • 適宜：燥熱心煩、熬夜上火、口乾尿灼的人士。
  • 忌用：脾胃虛寒容易肚瀉、體虛長者及兒童不宜多吃。
  • 功效：清暑解毒，利水除煩，舒緩皮膚熱癢。
  • 配搭：海帶、冬瓜、荷葉、生薑及瘦肉。
  • 價錢：$16/斤

8. 海帶 豐營海藻

海帶
海帶
  • 特點：生長在海水的大型褐藻，被譽為營養價值極高的海洋蔬菜。
  • 性味：鹹寒，歸肝、胃、腎經。
  • 味道：鮮甜帶海水味。
  • 適宜：濕熱痰多、血壓偏高、面部油脂旺盛的人士。
  • 忌用：胃寒易腹瀉人士須少吃，甲狀腺病患要控制用量，虛寒孕婦忌長期進食。
  • 功效：清熱利水，潤燥化痰。
  • 配搭：綠豆、螺頭、瘦肉、蜜棗及陳皮。
  • 價錢：$10/包
如峰藥業公司沈先生指，不當儲存湯料或會影響功效。
如峰藥業公司沈先生指，不當儲存湯料或會影響功效。

如何保存及處理夏日湯料？

如峰藥業公司的沈先生建議，妥善保存及處理湯料，便能發揮湯料最大功效：

  • 大部分用來煲湯的材料如綠豆、土伏苓、麥冬、白扁豆、乾百石及生薏米等，都毋須用熱水浸泡及長時間浸泡。
  • 以室溫水略沖洗乾淨及瀝乾便可煲湯。
  • 最佳保存湯料的方法，是將其放入密封容器內，再放置在陰涼乾燥的地方，可避免受潮或發霉。
     

中醫師講解：甚麼人適合飲消暑湯水？

註冊中醫陳玉瑜中醫博士指，飲用消暑湯水可留意以下要點：

  • 消暑湯水適合大部分人士飲用。
  • 若體質偏虛寒且手腳冰冷的話，炮製寒涼的消暑湯品時，不妨多加1至2片陳皮，能有效中和寒性，減少對脾胃的傷害。
  • 孕婦、慢性病患者、持續服用西藥的人士，飲用特定功效的湯水前，建議先諮詢註冊中醫師調整湯料至合適的分量。
  • 飲用湯品應只作日常養生之用，不能替代藥物治療，如持續身體不適務必求診。
     

如峰藥業公司
地址：鑽石山啟鑽商場B1層啟鑽街市

文：EH  圖：星島日報

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