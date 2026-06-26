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長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選

飲食
更新時間：18:26 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:26 2026-06-26 HKT

海港長腳蟹優惠｜炎炎夏日，正是品嘗鮮甜生猛海鮮的最佳時節，不少食客都四出尋覓高質素的海鮮大餐。海港飲食集團最新推出極致抵食的阿拉斯加長腳蟹激減優惠，其中「細長腳蟹乸」以破底價每斤$168震撼登場，另有「藍長腳蟹」及「紅長腳蟹」可供選擇，絕對是今個夏天不容錯過的香港美食推介！

海港阿拉斯加長腳蟹 震撼價低至$168/斤

海港阿拉斯加長腳蟹 震撼價低至$168/斤
海港阿拉斯加長腳蟹 震撼價低至$168/斤

阿拉斯加長腳蟹，向來以其體型龐大、肉質鮮甜且飽滿多汁而聞名。海港飲食集團是次特意精選多款優質長腳蟹，讓大眾能以超乎想像的平民價格，品嘗到頂級酒家級數的極致鮮味。其中，「細長腳蟹乸」每斤只需超值價$168，不論是採用最考驗食材新鮮度的清蒸做法，還是加入傳統惹味配料，都能完美呈現蟹肉的鮮甜滋味與細膩口感。

海港激減優惠 3款特價長腳蟹任選 

除了主打的超值細長腳蟹乸之外，海港飲食集團亦非常貼心地提供了另外兩款頂級長腳蟹選擇，包括肉質細膩甘甜的「藍長腳蟹」（每斤$268）以及鮮味極為濃郁的「紅長腳蟹」（每斤$328）。不同品種及部位的長腳蟹各具獨特風味與口感，食客可以根據個人喜好、預算以及聚餐人數，自由挑選最心水的海鮮盛宴。

海港長腳蟹優惠

  • 優惠生效日期：6月26日起
  • 精選海鮮價目：
    • 細長腳蟹乸：每斤 $168
    • 藍長腳蟹：每斤 $268
    • 紅長腳蟹：每斤 $328
  • 訂座及查詢熱線：3516 8200
  • 注意事項：
    • 如選擇外賣或於廳房享用，每斤長腳蟹將收取$40之附加費
    • 堂食另收茶芥及加一服務費

資料來源：海港飲食集團

同場加映：海港旗下中菜館大劈價！$68起歎東星斑/黑松露鮑魚/燒雞 晚市堂食限定優惠

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