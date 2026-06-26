粵菜酒家搶客新招！每晚6點後小菜全單免加一 揚言「對抗通縮風暴」

飲食業競爭激烈，要搶客就要想盡辦法。知名食府「雲海滙」一直以精緻考究的粵菜和舒適優雅的環境聞名，為回饋顧客，雲海滙現時推出極具吸引力的晚市推廣：每晚6時起，凡惠顧所有菜單小菜，即可享免收加一服務費的震撼優惠，讓食客以超值價錢品嚐頂級佳餚！

雲海滙晚市優惠 每晚6時後小菜免加一

雲海滙推出極具吸引力的晚市推廣，每晚6時起凡惠顧所有菜單小菜，即可享免收加一服務費的震撼優惠。

雲海滙作為一家優質中菜食府，多年來致力為顧客提供多款鑊氣小炒、生猛海鮮及傳統經典粵式佳餚。無論是皮脆肉嫩的招牌炸子雞、鮮甜味美的清蒸海上鮮，還是酸甜開胃的菠蘿咕嚕肉，每一道菜式都能帶給食客視覺與味覺的雙重極致享受。

在香港各區外出用膳，絕大多數餐廳都規定需要額外支付百分之十的服務費，這往往增加了聚餐的整體開支。然而，雲海滙為了讓顧客有更完美的餐飲體驗，打破傳統常規，為廣大食客帶來實實在在的折扣回饋。食客只需在每晚六點後入座並點選心水小菜，即可自動享有免加一的特別待遇。這次免加一優惠，全面涵蓋所有菜單上的精選小菜，不僅大幅減輕了消費者的荷包負擔，更成為了鼓勵親朋好友之間頻繁相聚的最佳理由。

雲海滙晚市優惠詳情

優惠餐廳： 雲海滙（南昌店）

餐廳地址： 深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖

訂座及查詢電話： 2827 6668

優惠供應時間： 每晚 18:00（晚上6時）起開始供應

優惠核心詳情： 顧客凡入座惠顧餐廳內所有菜單上的小菜，結帳時即可享全單免收 10% 加一服務費。（不包括優惠套餐，另收茶芥及酸菜小食）

具體的優惠適用範圍、條款及細則，請以雲海滙店內之最終公佈及職員指示為準。

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