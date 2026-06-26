海港旗下中菜館大劈價！$68起歎東星斑/黑松露鮑魚/燒雞 晚市堂食限定優惠

海港集團旗下「將軍會館」以精緻粵菜及舒適典雅的用餐環境聞名，是不少家庭聚餐的首選。近日，餐廳推出晚市四選一精選優惠，食客只需以低至$68的價錢，品嚐包括原條清蒸東星斑、黑松露醬炒鮑魚等的矜貴美食，絕對是近期性價比極高的晚膳選擇！

海港旗下「將軍會館」晚市優惠 東星斑/黑松露鮑魚/燒雞$68起

海港旗下「將軍會館」晚市優惠 東星斑/黑松露鮑魚/燒雞$68起

「將軍會館」全新晚市優惠主打「四選一」的超值體驗，每一款佳餚都由經驗豐富的大廚精心烹調，確保用料上乘。當中最矚目的必定是僅售$88的「清蒸東星斑」，每條東星斑重約一斤，份量十足，廚師以傳統清蒸手法處理，保留深海魚類的原汁原味，吃下去鮮甜嫩滑，營養豐富。

燒味、海鮮小菜均一價$68

除了極具吸引力的東星斑外，優惠中的另外三款特色佳餚均統一以$68的超值價發售。喜歡香口惹味的朋友絕對不可錯過「將軍熟成燒雞」（半隻），雞肉肉質柔軟且肉味特別香濃，烤製後外皮金黃香脆，鎖住豐富肉汁。若偏好珍貴海味食材，「黑松露醬炒鮑魚珊瑚蚌」將奢華濃郁的黑松露醬與鮮甜彈牙的鮑魚及爽脆珊瑚蚌完美結合，香氣四溢。至於「黃金焗蝦球」則以甘香的鹹蛋黃均勻包裹著碩大爽口的大蝦，經過焗製後金黃酥脆，鹹香與鮮甜交織，令人一試難忘。

海港集團旗下「將軍會館」晚市四選一優惠

優惠適用時間：星期一至五晚市時段供應（星期六、星期日及公眾假期暫停供應）

地址：將軍澳新都城中心第三期1樓137號舖

訂座電話：2626 1182

條款及細則： 優惠只限晚市堂食。 食客需另收茶芥及原價加一服務費。 此優惠不可與其他套餐或手機應用程式（APP）優惠同時使用。 每枱客人限點一次上述優惠菜式。



資料來源：海港飲食集團