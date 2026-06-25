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長者專屬半價！連鎖酒樓午晚市優惠 5折歎鮑魚/黑毛豬叉燒/蛋白炒龍蝦軟餐

飲食
更新時間：13:19 2026-06-25 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-25 HKT

長者精緻軟餐優惠｜知名粵菜食府「鍾菜館」一直以傳統精湛廚藝及優質食材深受大眾歡迎，是不少家庭舉辦聚餐的熱門選擇。為照顧長者的特殊飲食需要，餐廳現正推出「吞嚥友善軟食宴」限時半價優惠！從惹味的金沙南瓜到矜貴的古法扣鮑魚，多款經典名菜皆經過精心處理，讓一家人毋須分枱，同桌共享貼心又美味的精緻佳餚。

鍾菜館貼心軟食 長者半價歎龍蝦/鮑魚/獅子頭

鍾菜館現正推出「吞嚥友善軟食宴」限時半價優惠。
鍾菜館現正推出「吞嚥友善軟食宴」限時半價優惠。

要讓長者食得開心又安心，食物的軟硬度是關鍵。鍾菜館的軟食餐單依據不同的吞嚥需要進行了細緻分類。針對具備基本咀嚼能力的食客（EC7級別），餐廳準備了「蝦子柚皮」與「松露野菌焗芙蓉」，廚師將食材慢火炆燉至極度綿軟，徹底去除堅硬纖維；而「金沙南瓜」則符合軟質及一口量（第6級）標準，南瓜切成細小軟粒，外層裹滿鹹蛋黃香，是全家大小都喜愛的開胃小菜。對於需要細碎及濕軟食物的長輩（第5級），餐廳亦提供「鮑汁牛肉獅子頭」及選用原隻西澳龍蝦炮製的「大良蛋白炒龍蝦」，肉質絞成細粒，鮮甜軟滑，幾乎無需費力咀嚼即可吞嚥。

傳統巧手點心與粵菜 慢燉入口即化

除了豐富的小菜，一系列經典粵式美食同樣經過了貼心的軟化處理。例如名貴的「古法扣鮑魚」採用慢燉烹調，質感軟熟，真正做到入口即化；而「黑毛豬叉燒」則在確保多汁的同時維持嫩滑口感。喜愛飲茶的食客更不可錯過皮薄軟潤的「鮮蝦燒麥皇」及「生拆鮮蝦餃皇」，這些精緻軟餐讓長者在品嚐傳統點心時感到無比舒適，完美實現跨代同堂、零壓力的愉快用餐時光。

鍾菜館長者軟餐半價優惠詳情

  • 優惠詳情：吞嚥友善軟食餐單全單 5 折

  • 優惠期限：即日起至 2026 年 9 月 30 日（午市及晚市時段兼適用）

  • 適用條件：只限堂食及大廳使用，須另收茗茶及加一服務費。

  • 預訂須知：敬請至少提前一日致電分店預訂。

  • 分店資訊

    • 灣仔店：北海中心 2 樓（電話：8300 8043）

    • 數碼港店：數碼港商場 1 樓（電話：8300 8198）

    • 赤柱店：赤柱廣場 3 樓（電話：8300 8006）

    • 火炭店：坳背灣街鍾偉平大樓地下（電話：8300 8007）

 

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