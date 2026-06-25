富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳買一送一！$288起歎瑤柱腿茸灌湯餃/法式焗釀響螺/南非八頭鮑魚/紅燒乳鴿

位於香港富麗敦海洋公園酒店內的「玉」中菜廳，環境典雅華麗，一直以考究的烹調技藝及精緻的高級粵菜深受食客與美食愛好者推崇，是體驗傳統與現代交融的頂級中菜熱點。現時餐廳正推出震撼的網店限定優惠，精選午宴及晚宴套餐均可尊享買一送一折扣！以精選午宴為例，折後每位只需港幣288元，即可品嚐多款頂級巧手點心與小菜，絕對是性價比極高、不容錯過的超值推廣。

富麗敦海洋公園酒店「玉」饌精選午宴 細味經典粵菜

香港富麗敦海洋公園酒店內的「玉」中菜廳推出震撼的網店限定優惠。

酒店「玉」中菜廳精心設計的「玉」饌精選午宴，為追求生活品味的饕客提供了一流的午餐選擇。這款套餐包含了多款展現主廚深厚功架的亮點菜式，例如「瑤柱腿茸灌湯餃」，鮮甜的瑤柱與鹹香的雲腿熬製出濃郁高湯，精華盡在餃中，令人回味無窮；「子薑菠蘿爆炒雞球」則以酸甜交織的開胃醬汁配上嫩滑雞肉，口感層次豐富。此外，菜單還包括清潤的「米湯杞子浸菜苗」以及炒得鑊氣十足的「碧綠叉燒粒炒飯」。在限時買一送一的推廣下，每位只需港幣288元（原價每位港幣576元），便能與親友共享這場味覺盛宴。

尊貴「玉」饗精選晚宴 細味海鮮鮑魚

若打算在晚間與摯愛或商業夥伴享受更豐盛的滋味，「玉」饗精選晚宴絕對是絕佳之選。晚宴套餐匯聚了多款名貴食材，亮點首推「法式焗釀響螺」，廚師以獨特的西式烘焙手法提升響螺的鮮甜滋味；緊接的「夜香花蟹肉海鮮冬瓜粒湯」清熱解暑，啖啖鮮甜。主菜方面更奉上矜貴的「蠔皇原隻南非八頭鮑魚扣天白花菇」，南非鮑魚被炆煮至軟腍入味，配搭厚實的頂級花菇，口感極致奢華。隨後還有皮脆肉嫩的「紅燒乳鴿」及盡收濃湯精華的「濃湯雞絲煨稻庭麵」。此極致晚宴折後只需每位港幣588元（原價每位港幣1,176元），是一次難忘的餐飲體驗。

富麗敦海洋公園酒店「玉」中菜廳優惠詳情