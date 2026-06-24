北角海逸酒店點心放題買一送一！$94歎逸龍軒鮑魚乳鴿 蝦餃/燒賣/黑毛豬叉燒包任點任食

北角海逸酒店「逸龍軒」以傳統高質粵菜及精緻點心聞名，一直深受本地食客歡迎及追捧。近日餐廳推出震撼限時優惠，午市點心放題買一送一，人均低至HK$94即可任食逾28款點心並獲贈鮑魚乳鴿，性價比極高！

6 月25日 15:00開搶

【北角海逸酒店｜逸龍軒點心放題】

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逸龍軒午市點心放題優惠 28款點心任點任食

「逸龍軒」的午市點心放題提供超過28款即叫即蒸的特色點心，更額外奉上原隻鮑魚伴花菇及半隻紅燒脆皮乳鴿。

「逸龍軒」的午市點心放題提供超過28款即叫即蒸的特色點心，涵蓋經典與新派口味。食客除了可以品嚐到皮薄餡靚的金邊鮮蝦餃、肉質爽彈的蟹籽燒賣皇，以及滿載流沙口感的香滑流沙包之外，更有多款惹味小食如黑毛豬叉燒包和XO醬炒蘿蔔糕可供選擇。為進一步提升餐飲享受，餐廳破格為每位惠顧的客人額外奉上原隻鮑魚伴花菇及半隻紅燒脆皮乳鴿。鮑魚鮮甜彈牙，配上吸滿精華湯汁的花菇，口感豐富；而脆皮乳鴿則外皮金黃酥脆、肉汁四溢，讓人回味無窮。

豪華海鮮盛宴 自助晚餐低至65折

對於追求豐富晚餐體驗的食客，餐廳同步推出晚市海鮮自助晚餐，絕對是不二之選。每位入座食客均可獲贈尊貴的迎賓菜式，包括高湯開邊龍蝦（半隻）、海參扣花菇、紅燒竹笙海皇翅及紅燒脆皮乳鴿（半隻）。當中高湯龍蝦肉質鮮甜，海參及海皇翅則滋補養顏。此外，自助餐桌上更源源不絕供應超過20款鑊氣小炒與主食，例如外層酥脆的拔絲咕嚕肉及惹味的蜜汁黑豚肉叉燒等。場內更提供嘉士伯啤酒及多款果汁汽水無限暢飲，讓賓客盡情享受微醺的歡樂時光。