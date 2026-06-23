大家樂$99冬瓜盅二人餐 配2款小菜＋叉燒 加$10轉蒸魚 七一回歸限定優惠

夏日熱辣辣，最適合享用清涼消暑的菜餚。適逢香港七一回歸紀念日，大家樂特別推出限時餐飲優惠，食客以低至七一折的驚喜價，即可品嚐消暑解渴的冬瓜盅二人套餐，並配搭兩款精選小菜及秘製叉燒，絕對是節日裡極具性價比的平價聚餐首選。

大家樂冬瓜盅二人餐回歸！一連五日$99配2款小菜＋叉燒

大家樂冬瓜盅二人餐回歸！一連五日$99配2款小菜＋叉燒（圖片來源：ar_deep0929＠Threads）

大家樂「冬瓜盅二人餐」由6月27日至7月1日以特價71折發售，食客只需以$99（原價$140）的超值價格，即可享用這份豐盛的二人晚餐。冬瓜盅選用新鮮冬瓜，配以多款豐富食材精心熬製，湯汁吸收了各款食材的精華，鮮甜濃郁，不但能清熱解毒、消暑解渴，更能在悶熱的天氣中令人食慾大增。

自選小菜配叉燒 加$10轉蒸魚

除了滋潤的主角冬瓜盅外，套餐包含兩款自選小菜，食客可隨個人喜好挑選深受歡迎的經典港式小菜，如粟米魚柳、咕嚕肉等。此外，套餐更配以一碟色澤誘人、肥瘦比例均勻的蜜汁叉燒，及兩客熱騰騰的白飯，簡直令人回味無窮。若想提升餐飲體驗，品嚐更鮮活的海鮮風味，食客更只需加$10即可將小菜轉為原條蒸魚。

大家樂七一限定「冬瓜盅二人餐」優惠

圖片來源：ar_deep0929＠Threads