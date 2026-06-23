連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減

美心MX及美心Food²一直以多元化的經典地道港式美食及親民定價，成為深受廣大消費者及家庭客群歡迎的連鎖快餐品牌。今個六月，美心MX特別為一眾長者推出限時激減的專屬折扣！由即日起至6月28日期間，老友記只需出示樂悠咭或長者咭等有效長者證件，即可輕鬆享有全日堂食或外賣8折優惠，無論是品嚐熱辣辣的招牌焗豬扒飯還是豐富下午茶，都能以更抵價格大快朵頤，絕對不容錯過！

美心MX 6月長者優惠 一連6日盡享8折

美心MX特別為一眾長者推出限時激減的專屬折扣。

為了迎合不同食客的口味，美心MX及美心Food²每天供應多款新鮮炮製的早、午、晚餐及下午茶美食。餐廳內人氣極高的「港式招牌焗豬扒飯」，以鮮甜濃郁的番茄醬配上肉汁豐富的厚切豬扒，一直是食客的必點之選。此外，各款中式巧手小菜、健康滋潤的老火湯水，以及香滑的港式奶茶，亦十分迎合注重飲食質素的長者口味。

在這六天的特別推廣期間，長者們只需前往全港各區的美心MX或美心Food²分店，無論是選擇在寬敞舒適的餐廳環境內堂食聚餐，還是選擇外賣自取將滋味帶回家中慢慢品嚐，都能享有全單8折的超值折扣。這次的長者飲食優惠無疑是鼓勵長者多外出走動、與一眾老友記相聚共晉午餐或晚餐的絕佳時機。

美心MX長者全日8折優惠詳情