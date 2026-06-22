美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店

隨着市場調整與店舖租賃情況變化，連鎖快餐的結業消息時有所聞。近日，大型連鎖快餐店美心MX位於海怡半島及深水埗西九龍中心的兩間分店宣布同步結業，其中海怡分店關閉後，美心MX於港島區僅剩下6間分店。

美心MX兩店租約期滿 海怡半島、西九龍中心6.30同步結業

近日有網民及街坊在Facebook群組上發帖，分享美心MX分別於海怡半島及西九龍中心的分店外張貼結業公告，向食客交代店舖結束營業的消息。根據店外張貼的公告顯示，兩店同樣因「租約期滿」，將於下周二（6月30日）起正式結業，並建議顧客可稍移玉步到其他毗鄰的分店光顧。

美心MX西九店開業不足3年 港島區版圖縮減僅餘6分店...

其中，美心MX西九龍中心分店於2023年8月開業，至今營運不足3年便拉下帷幕。另一方面，隨著海怡半島分店的關閉，美心MX在港島區的分店網絡進一步縮減。據官網資料指出，目前港島區僅剩下6間分店，分別位於上環信德中心、中環大會堂、中環中華總商會大廈、香港仔中心、柴灣新翠商場及鰂魚涌康怡廣場。

美心MX（海怡）

地址：鴨脷洲海怡廣場西翼1樓126號舖

電話：2983 9168

最後營業日期：2026年6月30日（二）

美心MX（西九龍中心）

深水埗欽州街37 K 號西九龍中心206號舖

電話：2371 3288

最後營業日期：2026年6月30日（二）

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組、全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組