Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店

飲食
更新時間：12:34 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:37 2026-06-22 HKT

隨着市場調整與店舖租賃情況變化，連鎖快餐的結業消息時有所聞。近日，大型連鎖快餐店美心MX位於海怡半島及深水埗西九龍中心的兩間分店宣布同步結業，其中海怡分店關閉後，美心MX於港島區僅剩下6間分店。

美心MX兩店租約期滿 海怡半島、西九龍中心6.30同步結業

近日有網民及街坊在Facebook群組上發帖，分享美心MX分別於海怡半島及西九龍中心的分店外張貼結業公告，向食客交代店舖結束營業的消息。根據店外張貼的公告顯示，兩店同樣因「租約期滿」，將於下周二（6月30日）起正式結業，並建議顧客可稍移玉步到其他毗鄰的分店光顧。

美心MX西九店開業不足3年 港島區版圖縮減僅餘6分店...

其中，美心MX西九龍中心分店於2023年8月開業，至今營運不足3年便拉下帷幕。另一方面，隨著海怡半島分店的關閉，美心MX在港島區的分店網絡進一步縮減。據官網資料指出，目前港島區僅剩下6間分店，分別位於上環信德中心、中環大會堂、中環中華總商會大廈、香港仔中心、柴灣新翠商場及鰂魚涌康怡廣場。

美心MX（海怡）

  • 地址：鴨脷洲海怡廣場西翼1樓126號舖
  • 電話：2983 9168
  • 最後營業日期：2026年6月30日（二）

美心MX（西九龍中心）

  • 深水埗欽州街37 K 號西九龍中心206號舖
  • 電話：2371 3288
  • 最後營業日期：2026年6月30日（二）

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組

同場加映：蜜雪冰城連執2間！尖沙咀、元朗店結業 天價細舖放租月賣3萬杯檸水先夠交？

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
3小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
5小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
18小時前
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
11小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
3小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT