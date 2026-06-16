蜜雪冰城連執2間！尖沙咀、元朗店結業 天價細舖放租月賣3萬杯檸水先夠交？

近年香港餐飲零售市場屢歷變動，不少品牌面臨汰弱留強的考驗。近日，內地知名連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」位於尖沙咀彌敦道的分店證實已經結業，現場人去樓空。這間曾以極低定價引起熱話的茶飲店突然關門，瞬即在內地與香港的社交平台上引起熱烈討論。

尖沙咀彌敦道蜜雪冰城結業 600呎細舖放租$28.8萬

位於尖沙咀彌敦道良士大廈地下的「蜜雪冰城」分店，近日已經結業。昔日顯眼的招牌已經被完全拆下，店內的各式飲品製作機械及設備均被蓋上黑布，門外更貼上了顯眼的大字招租廣告，褪去了昔日人頭湧湧的光景。

《星島頭條》聯絡招租熱線，客服透露尖沙咀店舖位613呎，現時開價月租$288,000。若以「蜜雪冰城」招牌冰鮮檸檬水計算，一杯檸水賣$9，該店每月要賣3萬2千杯檸水才足以支付租金。

平價內地品牌攻港 走勢放緩連執數間

「蜜雪冰城」是內地連鎖茶飲品牌，以價錢親民見稱。(資料圖片)

「蜜雪冰城」是內地連鎖茶飲品牌，素有「奶茶界拼多多」之稱，於2023年12月開始進軍香港市場。該品牌主打冰鮮檸檬水及新鮮雪糕，並以價錢親民見稱，全店定價介乎港幣$5至$20不等，當中冰淇淋僅售$5、芋圓葡萄$17。品牌來港初期擴充凌厲，攻港第一年已累積開設9間分店，其中旺角的兩間分店更只相距約300米路程。

然而近年品牌擴充力度放緩。除了尖沙咀分店於近日結業外，位於元朗及沙田石門的分店，亦相繼於年初結業。

兩地網民熱議：利潤低租金貴是死局

對於結業消息，不少曾光顧的網民感到錯愕與惋惜，有內地客形容「上週去不是生意挺好的嘛」，亦有港漂表示「只有我這種在香港上學的窮學生，覺得店關了很傷心」。

根據網民的觀察與討論，大眾普遍將結業原因歸咎於香港高昂的營運成本。有網民分析指該地段「鋪租貴得嚇人+人工貴」，加上飲品定價不高，「賣咁平根本冚唔到個租金」。此外，亦有部分意見針對品牌的產品定位與品質，表示「喝出來是果醬沖的」。總結事主及廣大網民對事件的意見：「利潤低，租金貴，人工高。這就是死局」，認為在香港依賴低價走量的商業模式難以維持盈虧平衡。