紅磡15年茶餐廳「華園美食」月底結業 街坊驚訝人流暢旺仍難逃厄運 高質雞翼燴意或成絕響

本地老牌小店屢傳結業消息，而深受街坊歡迎的食店亦難以倖免。屹立於紅磡黃埔新村逾15年的人氣茶餐廳「華園美食」近日突然宣告因租約期滿，將於本月底結業。雖然有食客指午市人流暢旺，但有街坊就引述老闆透露指近年生意欠佳，許多光顧多年的食客對此大感驚訝與惋惜。

紅磡「華園美食」6月底結業！街坊驚訝人流暢旺仍難逃厄運

昨日（16日），Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上流傳一張「華園美食」的結業公告。公告中，店方透露因租約期滿，將於本月底結業，結束逾15年的經營，並衷心感謝各位客人多年來的支持，盼望日後有緣再會。

食客：紅磡黃埔最好食嘅茶餐廳

「華園美食」結業消息傳出後，令區內街坊感到始料不及。對於公告提及的租約期滿以及老闆曾指店舖「無乜生意」的狀況，有網民大表驚訝，直言「連華園都執笠」、「唔係真嘛！？」、「又少咗個飯堂」。據部分街坊指出，該店在午市時段通常「晏晝好多人」，對其突然結業感到疑惑，更有食客給予高度評價，認為「紅磡黃埔最好食嘅茶餐廳就係佢」。

作為區內的人氣茶餐廳，「華園美食」提供各款經典的港式風味及地道茶記美食，當中以馳名雞翼燴意、雞髀煎蛋飯、奶茶、雜扒飯等最受街坊歡迎，被不少食客形容為「份量又夠味道又好」。結業消息更令他們大感不捨，紛紛留言哀嘆「我個燴意冇啦」、「我杯深愛的奶茶」、「好鍾意食佢個茄汁燴意粉」。

華園美食

地址：紅磡黃埔新村德民街31號地舖

電話：2330 2639

營業時間：星期一至日 7am-8pm

資料來源：黃埔人•紅磡人•土瓜灣人