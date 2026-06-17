Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡15年茶餐廳「華園美食」月底結業 街坊驚訝人流暢旺仍難逃厄運 高質雞翼燴意或成絕響

飲食
更新時間：11:17 2026-06-17 HKT
發佈時間：11:17 2026-06-17 HKT

本地老牌小店屢傳結業消息，而深受街坊歡迎的食店亦難以倖免。屹立於紅磡黃埔新村逾15年的人氣茶餐廳「華園美食」近日突然宣告因租約期滿，將於本月底結業。雖然有食客指午市人流暢旺，但有街坊就引述老闆透露指近年生意欠佳，許多光顧多年的食客對此大感驚訝與惋惜。

紅磡「華園美食」6月底結業！街坊驚訝人流暢旺仍難逃厄運

昨日（16日），Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上流傳一張「華園美食」的結業公告。公告中，店方透露因租約期滿，將於本月底結業，結束逾15年的經營，並衷心感謝各位客人多年來的支持，盼望日後有緣再會。

食客：紅磡黃埔最好食嘅茶餐廳

「華園美食」結業消息傳出後，令區內街坊感到始料不及。對於公告提及的租約期滿以及老闆曾指店舖「無乜生意」的狀況，有網民大表驚訝，直言「連華園都執笠」、「唔係真嘛！？」、「又少咗個飯堂」。據部分街坊指出，該店在午市時段通常「晏晝好多人」，對其突然結業感到疑惑，更有食客給予高度評價，認為「紅磡黃埔最好食嘅茶餐廳就係佢」。

作為區內的人氣茶餐廳，「華園美食」提供各款經典的港式風味及地道茶記美食，當中以馳名雞翼燴意、雞髀煎蛋飯、奶茶、雜扒飯等最受街坊歡迎，被不少食客形容為「份量又夠味道又好」。結業消息更令他們大感不捨，紛紛留言哀嘆「我個燴意冇啦」、「我杯深愛的奶茶」、「好鍾意食佢個茄汁燴意粉」。

華園美食

  • 地址：紅磡黃埔新村德民街31號地舖
  • 電話：2330 2639
  • 營業時間：星期一至日 7am-8pm

資料來源：黃埔人•紅磡人•土瓜灣人 

同場加映：蜜雪冰城連執2間！尖沙咀、元朗店結業 天價細舖放租月賣3萬杯檸水先夠交？

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:28
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
5小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
17小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
12小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
15小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身 劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭 讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
20小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
4小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
21小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
18小時前