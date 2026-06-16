沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍

疫情過後經濟復甦未如預期，加上港人北上消費成風，嚴重打擊本地餐飲業生意，近年不少老字號及連鎖品牌相繼結業。近日，有逾80年歷史，曾接待過金庸、李小龍等名人的沙田龍華酒店傳出經營陷入困難的消息，老闆娘在社交平台發佈影片，坦言因生意冷清，需要靠變賣物業來補貼餐廳營運，且目前收入僅僅足夠「養員工」，即看下文了解詳情。

沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」

近日，位於沙田的龍華酒店老闆娘鍾太在Instagram上發佈影片，指餐廳經營狀況未如理想，生意大不如前。鍾太透露，為了維持老字號的運營，她早年不惜變賣物業去補貼酒店運營的日常開支，「我可以將呢塊地（龍華酒店）賣咗佢，賺錢然後安安穩穩過我退休生活。但係我冇猶豫，我將三個物業賣嗮，用來守住呢個88年嘅招牌。」

鍾太表示，現在每日開門營業的收入，基本上僅僅夠用來「養員工」，但她仍然在所不辭，「因為守住呢個88年歷史嘅招牌，係我餘生嘅願望。」餐廳遂推出要價$888的懷舊四人餐「救亡」，套餐包含四菜一湯，有上湯龍蝦伊麵、招牌乳鴿（2隻）、清蒸海斑、金銀蛋浸菜苗及鮑魚雞松茸雞湯。

不少網民留言支持打氣，「細個老豆久唔久約埋啲親戚打牌夜晚食飯，啲乳鴿好好味，又有小量動物睇，好開心架！佢哋以前好旺，閒日都多人去」、「食物還是很有水準的，享受在那裡吃東西，很多地方遊玩，不錯，應該做得住」、「我都來支持你，加油啊，因為我哋係香港人，支持你。」

逾80年歷史曾接待金庸/李小龍 主打港式燒乳鴿

位於沙田下禾輋村的龍華酒店，建於1938年，至今已有88年歷史，是香港僅有的園林式酒家。建築原為私人住宅，自1951年開始以酒店形式營運，著名武俠小說家金庸曾於酒店長住兼創作小說《書劍恩仇錄》、世界巨星李小龍也曾在四方樓的天台練武，取景拍攝經典電影《唐山大兄》。

直至1985年，龍華酒店停辦客房業務，轉型以純粹餐館方式營運，主打招牌「紅燒乳鴿」，選用幼嫩乳鴿，先汆燙及以秘製滷水浸泡，再以鴿油炸至外皮香脆、同時保留肉質多汁，全盛時期每日可賣出上千隻。

龍華酒店

地址：沙田下禾輋22號地舖

營業時間：星期一至日 11:30 至 22:30

電話號碼：26911828 / 26911594

圖片及資料來源：Instagram@lung_wah_restaurant、香港旅遊發展局

文：Y



