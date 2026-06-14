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尖沙咀中菜館「陰陽餐單」！？港客狠批$1400片皮鴨二人餐「大陸抖音買3折」 網民熱議：walk-in都係水魚價...

飲食
更新時間：16:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:55 2026-06-14 HKT

尖沙咀中菜館被質疑「陰陽餐單」？不少食肆均會於不同平台推出優惠吸客，惟不同渠道的定價差異有時會引起消費者誤會。近日，有本港網民在尖沙咀一間中菜館經歷了一場定價風波，事主指現場直接入座（Walk-in）惠顧的二人套餐索價近1,400港元，惟內地平台僅售約三折，令事主感到不滿並在網上大吐苦水。

尖沙咀羲和雅苑片皮鴨二人餐 遭港客質疑「抖音」餐券平數倍

涉事餐廳為位於尖沙咀海港城的新派中菜館「羲和雅苑」，該品牌源自國內，2017年進軍香港。餐廳坐擁維港景致，並以馳名烤鴨及新派京川滬菜作主打。有網民近日在社交平台「Threads」上發文，指他發現該餐廳的餐牌有異，香港客人直接入座時只獲提供一份正價餐單，當中一份片皮鴨二人餐的定價高達約1,400港元。

然而，若透過內地平台如「抖音」購買類似套餐，價錢僅為現場的三折左右，低至人民幣261起即有交易。事主形容餐廳的餐飲為「普通到不得了既質素食物」，並對定價差異感到氣憤。他認為「行街walk-in食個飯當然照睇佢menu，無預原來差咁遠」，並指出若無內地電話及未能使用相關平台，便無法享受該等優惠，更在文中標注香港為「水魚之都」。

網民反應兩極：呢啲地方邊有人會walk-in

事件在網上曝光後，引起大量網民留言討論，反應兩極。部分網民對事主的遭遇表示同情，直指餐廳提供「陰陽餐單」，批評做法如同「搶$」、「呢間嘢真係伏中伏」，甚至有聲音認為餐廳「歧視香港人」，並揚言要「舉報佢地，就係呢啲餐廳搞死香港飲食業」。

然而，亦有大批網民指出網購優惠屬常見商業模式，認為「正常團購網購就一定平過walk-in」，直言「咩人walk -in 都係水魚價啦，呢啲地方邊有人會walk-in㗎？」。有網民反駁事主指控，表示無須身處內地，「香港人都可以買」。此外，不少網民指出本地平台亦有相關優惠，批評事主未有做好資料搜集，指責其「想將件事上升到大陸 vs 香港人推動仇恨」。

港人用1方法最平？ 餐廳官方咁回應......

就此事件，《星島頭條》曾聯絡涉事餐廳了解。餐廳客服主動解釋，套餐於不同平台、不同時期會有不同價格，相關優惠在抖音、大眾點評等平台均有發售，並強調相關網上餐券「香港人都買得到」。經翻查資料，香港人常用的網上平台 KKday 亦有售該餐廳的餐飲體驗，部分任飲任食優惠比起內地平台更為划算。

對於消費者而言，外出用膳前善用不同平台格價及預訂，或許能獲得更佳的消費體驗，避免成為事主口中的「水魚」。


圖片及資料來源：Threads、羲和雅苑KKday

 

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