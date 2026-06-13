中環餐廳$1.9萬請廚師被嫌出手低？返10.5小時+6日例假 網民熱議：白紙唔低啦VS做飲食都幾慘

飲食業工時長且辛勞，近年不少餐廳都有面臨經營「請人難」的挑戰。近日，有位於中環美食廣場的餐廳以月薪$1.9萬招聘全職廚師，列明每月6日例假、每天工時10.5小時且設有1小時午飯時間。惟招聘帖文引起網民熱議，有人表示人工「出手低」，也有行家出面力撐以「白紙」入行而言，條件尚算合理。隨後，老闆娘就招聘事宜解畫，表示現時人手充足，「只係想請多個幫輕吓同事」。

中環餐廳$1.9萬請廚師被嫌出手低？返10.5小時+6日例假

近日，一間位於中環美食廣場的餐廳老闆於社交平台發文招聘全職廚師，列明月薪為$1.9萬起，每月6日例假，每日工時10.5小時且設有1小時午飯時間；每逢星期日及公眾假期休息，有薪年假10天，另設勤工獎$1000。惟強調午飯時間極為忙碌，所以希望聘請一位做事「快手快腳」的員工，「要有團隊合作精神，對出品有要求」。

網民熱議：白紙唔低啦VS做飲食都幾慘

招聘帖文引起網民熱議，有人表示工作要求與薪水不成正比，認為老闆娘出手低，「炒X到X咁都係得19K，唔好遲到射波病假，唔係連$1000勤工都冇，快手快腳即係一個人做2至3個人嘅嘢」、「返8收9，13粒鐘，即係仲要落場」、「11個鐘先19K，包住ok嘅，想搵外勞咪出聲」、「19K大約係新界區價錢，港島區基本25K起步，仲要中環」。

不過，有網友認為待遇算不錯，以「白紙」（無相關經驗人士）的入行條件來說屬合理範圍，「返10.5鐘，lunch冇乜嘢做，而且逢紅off已經唔差，我都係返Chef」、「寫到明淨係駁火lunch嗰三兩個鐘，其他備貨輕鬆嘢Hea時間，仲要唔使洗架撐，個價都唔算太離譜」、「返13個鐘，仲可以比你上下兩更，即係實質返8至9個鐘，已經算好有良心」、「白紙19K真係好OK」。有人指出其他網民不懂做生意便胡亂批評，「出街想$30一個lunch，轉頭X人出手請白紙應該25K、30K」。

老闆娘解釋工作內容：只係想請多個幫輕吓同事

面對各種批評聲音，老闆娘後來再現身解釋工作內容，指帖文所寫的上午8時至晚上9時為營業時間，實際每天工時為10.5小時，分為上下兩更，「唔係返足全日營業時間」。至於日常營運方面，只有午飯時間較為忙碌，「2點到6點係完全冇生意，都係備下菜貨」，另有專人負責清潔爐具及掃拖洗地等工作。

老闆娘強調現時人手充足能應付日常工作量，強調「一人只做一人嘅工作」，「只係想請多個幫輕吓同事，19K係白紙價，已經寫咗『起』，有興趣嚟見工再傾價錢」，她表示餐廳並非西餐或Fine Dining，「唔使好專業，所以令到各位高質Chef唔高興，真係抱歉」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads