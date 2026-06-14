越南牛油雞翼做法/材料一文睇 4招秘訣教煮越法風味佐酒小食｜世界煮意

越南牛油雞翼是人氣越式料理，由於越南曾被法國統治近百年，近代飲食文化融合了殖民地色彩，這道熟悉的牛油雞翼，便加入法菜中常用的牛油提香。精通南洋菜的Chef Inpan Yuttajag（東南亞餐廳Bamboo Thai廚師長），今天示範的食譜便參照經典的法越配方，是充滿異國風情的雞翼料理。

越南牛油雞翼做法/材料一文睇

越南牛油雞翼 地道佐酒小食

越南牛油雞翼融合了東西煮食風格，其實是改良自當地著名的佐酒小吃——香茅魚露雞翼。泰籍大廚Chef Inpan Yuttajag說，越南菜與泰國烹調方法很類似，喜歡用香料如香茅、南薑、蒜頭及九層塔等醃製肉類，另加魚露、醬油調味，再以燒烤或油炸令其焦香酥脆，口味香濃。

以牛油雞翼為例，是近幾十年才出現的菜式，食譜中大部分的烹法、食材及醃料都保留傳統配方，唯一不同的是加入法菜必備的牛油來炒香蒜蓉醬料，令炸脆的雞翼外層沾滿牛油的鮮香，吃起來更香口，是配搭啤酒的佐酒美食。

東南亞菜主廚擅長南洋菜

來自泰國北部帕堯府的Chef Inpan Yuttajag，8年前來港擔任多間以地道泰、越及馬拉等多個菜系作招徠的餐館主廚，現任東南亞餐廳Bamboo Thai的廚師長。Chef Inpan除擅長炮製風味正宗的家鄉料理外，亦熱愛鑽研越南及馬來西亞的傳統美食與餐飲文化，學習如何利用新鮮食材、調味料及烹調手法，凸顯南洋地區的最佳風味。



示範菜式：越南牛油雞翼

分量：1人份 需時：50分鐘

材料：雞中翼5隻、越南炸粉50克、生粉50克、水30毫升、香茅5克、香茅粉5克、白胡椒粉5克、醬油10毫升、魚露10毫升、牛油20克、炸蒜20克、蒜蓉15克、蒜粉5克、九層塔5克、芫荽5克、青檸1/4個

做法：

香茅切碎，越南炸粉混合生粉及水攪拌均勻成炸漿。 洗淨雞中翼及吸乾水分，加香茅粉、香茅碎、白胡椒粉、醬油及魚露拌勻，醃30分鐘。 醃好的雞中翼沾上炸漿，用180度滾油炸5分鐘，取出雞中翼，調高油溫至200度，翻炸雞中翼約2分鐘，瀝乾油分。 燒熱鑊加牛油，下蒜蓉爆香，加雞中翼、蒜粉及炸蒜炒勻。 雞中翼上碟，加九層塔、芫荽及青檸。

4招秘訣教煮越南牛油雞翼

用牛油炒過的蒜蓉香味濃郁。 加牛油炒蒜蓉前，記得用小火熱鑊，避免太大火煮焦牛油。 醃製雞翼的調味料味道濃烈，不宜醃製過久，否則蓋過雞肉本身的鮮味。 以雞中翼代替雞全翼，炸時受熱均勻，口感酥脆。



Bamboo Thai

營業時間：星期日至四/12:00至22:00；星期五、六及公眾假期前夕/12:00至22:30

地址：荃灣楊屋道8號如心商場1期1樓105至106號舖

查詢：2662 0062

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文：EH 圖：星島日報