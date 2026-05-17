日式豚肉生薑燒做法/材料一文睇 5招秘訣教煮宮崎鄉土料理｜世界煮意

日式豚肉生薑燒是著名日本菜，是宮崎的鄉土料理。來自九州宮崎的木村潤一郎師傅（木戶主廚），今天示範的日式豚肉生薑燒，是他家鄉最具代表性的下飯菜，喜歡日本膳食的話，不妨邊學邊做。

日式豚肉生薑燒做法/材料一文睇 重視家傳配方

日本菜主要分為經典和食及家庭膳食兩大類，前者包括壽司、天婦羅、廚師發辦、懷石及會席料理等，是利用當季的優質食材，呈現獨特的烹調手藝與用餐體驗。家庭膳食的用料相對樸實簡約，注重自家配方與口味，屬於親切熟悉的「家的味道」。木村師傅表示，豚肉生薑燒是宮崎著名鄉土料理，是家家戶戶都會炮製的家常菜，除必備的豚肉片外，還少不了洋葱、椰菜、薑蓉、白芝麻、味醂及醬油等，再根據家傳比例，調製出香、甜、鹹、鮮的豐富層次，再伴上一碗白米飯，就是從小吃着長大的地道風味。



示範菜式：日式豚肉生薑燒

分量：1人份 需時：30分鐘

材料：豚肉片 130克、白洋葱 1/4個、椰菜 100克、清葱粒 少許、白芝麻 少許、清酒 少許、黑芝麻油 適量

醬汁：日本醬油 30毫升、味醂20毫升、清酒30毫升、日本白砂糖 10克、薑蓉 10克、蒜蓉 5克、麻油 少許、白芝麻 少許、味之素 少許

做法：

在碗中拌勻所有醬汁材料，吸乾豚肉片水分，切塊。 將椰菜切塊，放入清水中浸10分鐘，瀝乾。將白洋葱小切塊，放入清水中浸10分鐘，瀝乾。 將鐵板燒熱，塗上黑芝麻油，鋪上椰菜，轉小火略煮。 燒熱平底鑊加黑芝麻油，下白洋葱炒香，加豚肉片炒勻，注入醬汁，用小火邊煮邊攪拌至豚肉全熟。 把煮好的豚肉淋在椰菜上，加白芝麻及青葱粒。



5招秘訣教煮日式豚肉生薑燒

白洋葱清甜可口，能增加菜式風味，也能藉此減少白砂糖的份量。 將炒香的白芝麻加入醬汁中，具提香作用。 來自北海道的十勝豚肉，是日本頂級優質肉品，採用天然無污染方法飼養，肉質幼嫩細緻、油脂分布均勻，肉味濃郁鮮美不帶臊味。 十勝豚肉切成薄片適合炮製生薑燒、日本火鍋及燒肉，厚切則能燉煮、香煎和烤焗。 炒豚肉片時不宜太大火，避免醬汁迅速蒸發變得濃稠。

木村潤一郎師傅 擅長炭火和燒烤烹法

木村潤一郎師傅是宮崎炭火燒及博多串燒專門店木戶的主廚，來自日本九州宮崎，於家鄉的廚師專門學校畢業後，曾在當地多間著名酒店的和食部工作，及後加入廚師專門學校執教，主要指導傳統日本料理的飲食精髓及基本廚藝。十多年前，木村師傅開始去亞洲不同地區的日本餐廳擔任主廚，展現他擅長利用炭火和燒烤的烹飪技巧，讓更多人認識日本鄉土美食的獨特之處。

木戶

營業時間：星期日至四，12:00至15:00、18:00至23:00；星期五及六，12:00至15:00、18:00至24:00

地址：尖沙咀棉登徑8號地下G12至13號舖

查詢：2104 6855

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文：EH 圖：星島日報