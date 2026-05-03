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西班牙風味八爪魚做法/材料一文睇 3招秘訣教煮地道佐酒菜｜世界煮意

飲食
更新時間：11:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-03 HKT

西班牙菜歷史悠久，飲食風格源於地中海料理，講究融合多種新鮮食材與簡單調味。Chef Jack Ng（CAFE DECO PIZZERIA主廚）教大家烹調的西班牙風味八爪魚，做法與選材參照傳統配方，是天然健康的鮮美菜餚。

西班牙風味八爪魚材料/做法

示範菜式：西班牙風味八爪魚

分量：2人份   需時：50分鐘

材料：八爪魚 100克、新薯 80克、鹽 少許、黑水欖 20克、青橄欖 20克、車厘茄 40克、櫻桃蘿蔔 10克、橄欖油 20毫升、紐奧良風味牛油 40克、香蒜檸檬蛋黃醬 10克、紅椒堅果醬 10克、芫荽苗 少許

做法：

  1. 新薯去皮切成方塊，加鹽和10毫升橄欖油拌勻，放入預熱至170度的焗爐焗約20分鐘。
  2. 洗淨八爪魚，汆水及瀝乾，切小塊。車厘茄切半，櫻桃蘿蔔切薄片。
  3. 燒熱平底鑊加剩餘橄欖油，以中大火煎香八爪魚，轉小火，加紐奧良風味牛油煮融，下車厘茄略煮，加新薯、黑水欖及青橄欖炒勻。
  4. 在碟塗上紅椒堅果醬，加炒好的八爪魚與配菜，加香蒜檸檬醬點綴，用櫻桃蘿蔔片及芫荽苗裝飾。
     

3招秘訣教煮西班牙風味八爪魚

  1. 冰鮮八爪魚宜先汆水，可辟除雪味。
  2. 可購買現成的如紐奧良風味牛油、香蒜檸檬蛋黃醬及紅椒堅果醬，方便省時。
  3. 醃青橄欖及黑水欖能為菜式調味及豐富口感。
     

冰鮮八爪魚汆水辟雪味

西班牙位處地中海有利位置，大部分城市都在沿海地區，海鮮資源相當豐饒，像是八爪魚、墨魚、蝦、蟹、蜆、魚及各種貝類，都是歐洲主要的海產供應國。Chef Jack說，當地捕獲的八爪魚以口感細嫩有彈性見稱，加上鮮味濃郁，是西班牙人最愛吃的海鮮。至於烹調方法變化多端，包括水煮、慢煮、燒烤、香煎及炒製等，常用來做佐酒小吃或開胃前菜。

大廚擅長烹調歐陸菜

現任CAFE DECO PIZZERIA主廚的Chef Jack Ng，自小熱衷鑽研歐陸菜系與融合料理，尤其是講究食材原汁原味和崇尚天然健康的西班牙菜及意大利菜。他認為當地善用海產、橄欖油、香草和豆類等的烹調風格，體驗了地中海無添加的飲食精髓，同時最能展現大廚的烹技。為炮製地道風味的西餐，Chef Jack深入鑽研各國材料，並靈活運用在日常煮食中。

CAFE DECO PIZZERIA

  • 營業時間：11:30至22:00
  • 地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方火區2樓2133號鋪
  • 查詢：2196 8099
  • 網址：按此

文：EH  圖：星島日報

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