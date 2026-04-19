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威靈頓牛柳做法/材料一文睇 6招秘訣教煮英國名菜｜世界煮意

飲食
更新時間：11:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-19 HKT

據說威靈頓牛柳最早出現在英國一場戰役後的慶功宴之上，自此成為英國最具代表性的美食之一。馮錦超師傅（The Mira Hong Kong宴會西式餐飲部主廚）今天分享的食譜，參照當地的傳統配方，加上他教授的小秘訣，是學做英式大餐的好機會。

威靈頓牛柳材料/做法一文睇

示範菜式：英國威靈頓牛柳

分量：4人份   需時：3小時

材料：牛柳800克、酥皮1塊、巴馬火腿8片、蛋黃2隻、鹽少許、黑胡椒少許、橄欖油適量、芥末醬3湯匙、牛肉汁少許、配菜適量

蘑菇醬材料：白蘑菇500克、紅葱頭10粒、蒜頭5瓣、牛油20克、橄欖油適量、鹽少許、黑胡椒少許、黑松露醬20克、百里香少許

做法：

  1. 白蘑菇切粒，紅葱頭及蒜頭切碎，拂勻蛋黃。燒熱鑊下橄欖油及牛油，加紅葱頭碎和蒜頭碎炒香，加白蘑菇粒、黑松露醬與百里香炒勻，用鹽和黑胡椒調味，炒至乾身，待涼。
  2. 牛柳灑上鹽及黑胡椒，燒熱鑊注入橄欖油，加牛柳煎至表面金黃色，取出塗上芥末醬。
  3. 在保鮮紙上鋪開巴馬火腿，在火腿中間加適量蘑菇醬再放牛柳，在牛柳鋪上剩餘的蘑菇醬。用保鮮紙捲起牛柳，塑型成圓柱形狀，放入雪櫃冷藏半小時。
  4. 把酥皮鋪在牛油紙上，塗抹蛋黃液，加牛柳捲起，在收口位塗蛋黃液捲實，裁走多餘酥皮。
  5. 將牛柳放入雪櫃冷藏10分鐘，在酥皮表面塗抹蛋黃液，用叉在酥皮上刮上條紋。
  6. 將牛柳放入預熱至210度的焗爐焗25分鐘，取出放置10分鐘切件上碟，加配菜，淋牛肉汁。
     

6招秘訣教煮英國威靈頓牛柳

  1. 3至5毫米的酥皮厚薄適中，酥脆又不太乾身。
  2. 芥末醬是威靈頓牛柳的必備調味料，作用是提升肉香。
  3. 牛柳須挑選中心位置，不但容易塑形，口感也更嫩滑。
  4. 煎好的牛柳要待涼才可捲上蘑菇醬、巴馬火腿及酥皮，以免熱力的水氣令酥皮變軟。
  5. 新鮮蘑菇不宜沖洗，以免吸收過多水分令烹調時出水，蘑菇表面一般不會太髒，用廚紙輕抹蘑菇表面即可。
  6. 蘑菇須切成小顆，才更易炒得乾身，亦令蘑菇醬能黏在黃芥末上。
     

威靈頓牛柳 二百年歷史

相傳兩百多年前，名為威靈頓的公爵外戰凱旋回到英國，負責慶功宴的廚師專為愛吃牛扒的威靈頓，設計了一道用酥皮、松露和牛柳烹製的菜式，及後廣受歡迎，因此命名為威靈頓牛柳。馮師傅說，是否真有其事已無從稽考，但這道美食確實是英國名饌，並影響當地近數十年的飲食文化，演變成威靈頓三文魚及威靈頓豬扒等，但最正宗必數牛柳的版本，做法和選材都一絲不苟。

主廚擅烹歐陸菜

入行超過25年的馮錦超師傅，是The Mira Hong Kong宴會西式餐飲部主廚，負責歐陸主題餐廳WHISK和酒店西餐出品。他熱愛鑽研精緻與高級西菜的烹調技巧，擅長炮製英國、意大利、法國、西班牙及德國等多國的經典美食。馮師傅講究食材品質，堅持由歐洲引入新鮮及當季食材，炮製地道風味。
 

WHISK

地址：尖沙咀彌敦道118至130號The Mira Hong Kong 5樓
查詢：2315 5885
網址：按此

文：EH  圖：星島日報
 

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