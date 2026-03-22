新加坡麥片蝦做法/材料一文睇 5招秘訣教煮新加坡地道美食｜世界煮意

新加坡的飲食文化受馬來西亞菜、中菜及西餐熏陶，像是被譽為國民美食的麥片蝦便是源於馬拉料理。今天由來自新加坡的張偉忠師傅（CaN LaH行政總廚），示範地道風味的家庭版食譜，愛吃東南亞美食的話，不妨入廚大顯身手。

新加坡麥片蝦材料/做法

示範菜式：新加坡麥片蝦

分量：2人份 需時：40分鐘

材料：虎蝦 2隻、麥片 150克、紅辣椒 半隻、檸檬葉 2片、南薑花 2瓣、生粉 適量、牛油 150克、蛋黃 4隻、糖 少許、雞粉 少許、菜油 少許

醃料：鹽 少許、糖 少許、生粉 適量、蛋白 少許

做法：

檸檬葉、南薑花及紅辣椒切幼絲，蛋黃拂勻。 虎蝦洗淨及瀝乾，在蝦背𠝹一刀，下鹽、糖、蛋白及生粉略醃。 用竹籤串起虎蝦，表面撲上一層薄薄的生粉。 以160度油溫炸蝦至7成熟取出，加熱油至180度，把蝦回鑊略炸，取出竹籤上碟。 用菜油起鑊，轉小火加牛油煮至半融。 邊加蛋黃漿，邊攪拌加入空氣，有助蛋花炒至脆口。 在蛋花加入檸檬葉絲、南薑花絲及紅辣椒絲，炒勻。 麥片加雞粉及糖撈勻，加入蛋花中炒勻，淋在蝦上。

5招秘訣教煮新加坡麥片蝦

虎蝦肉質爽彈，適合各種烹飪方法。 先以菜油起鑊，再以小火煮牛油能保留其香氣。 牛油分量必須足夠慢慢炒香蛋漿和麥片，切勿擔心油膩而減少分量。 紅辣椒、檸檬葉及南薑花能為菜式添上層次分明的東南亞風味。 即食燕麥片最適合炮製麥片蝦，能於短時間內烹調成酥鬆香脆的效果。



烹調麥片蝦需要較多牛油。

牛油炒蛋漿 酥脆增香

新加坡建國只有數十年，當地民間美食融合了中西煮食精髓，形成獨特的餐飲風格，像是黑胡椒蟹、酥炸五香蝦棗及麥片蝦等，都是廣受歡迎的新加坡國菜。在新加坡有逾30年烹飪經驗的張偉忠師傅表示，麥片蝦是新加坡著名鑊氣海鮮料理，常見於海產餐館及熟食中心，做法是利用牛油與麥片快炒至酥脆效果，加上蛋漿令其黏附在鮮蝦外層，吃起來鮮香鬆化。

新加坡名廚擅長優化菜式

17歲開始學習廚藝的張偉忠師傅，是本地新加坡餐廳CaN LaH的行政總廚，他曾在新加坡多間著名及經典食府工作，擅長把當地美食升級和優化，被譽為星洲最有代表性的名廚。張師傅曾任職新加坡中廚協會會長，並帶領其廚師團隊參與香港及世界級的烹飪大賽，獲獎無數。由他設計的餐單，不但凸顯新加坡人飲食習慣的多樣化，每道菜式更融合個人煮食經驗的獨特手藝，令人回味。



CaN LaH

營業時間：星期一至六/11:30至22:00；星期日及公眾假期/11:00至22:00

地址：尖沙咀海港城港威商場4樓4101號舖

查詢：3618 8138

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文：EH 圖：星島日報

