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新加坡麥片蝦做法/材料一文睇 5招秘訣教煮新加坡地道美食｜世界煮意

飲食
更新時間：11:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-22 HKT

新加坡的飲食文化受馬來西亞菜、中菜及西餐熏陶，像是被譽為國民美食的麥片蝦便是源於馬拉料理。今天由來自新加坡的張偉忠師傅（CaN LaH行政總廚），示範地道風味的家庭版食譜，愛吃東南亞美食的話，不妨入廚大顯身手。

新加坡麥片蝦材料/做法

示範菜式：新加坡麥片蝦

  • 分量：2人份   需時：40分鐘
  • 材料：虎蝦 2隻、麥片 150克、紅辣椒 半隻、檸檬葉 2片、南薑花 2瓣、生粉 適量、牛油 150克、蛋黃 4隻、糖 少許、雞粉 少許、菜油 少許
  • 醃料：鹽 少許、糖 少許、生粉 適量、蛋白 少許

做法：

  1. 檸檬葉、南薑花及紅辣椒切幼絲，蛋黃拂勻。
  2. 虎蝦洗淨及瀝乾，在蝦背𠝹一刀，下鹽、糖、蛋白及生粉略醃。
  3. 用竹籤串起虎蝦，表面撲上一層薄薄的生粉。
  4. 以160度油溫炸蝦至7成熟取出，加熱油至180度，把蝦回鑊略炸，取出竹籤上碟。
  5. 用菜油起鑊，轉小火加牛油煮至半融。
  6. 邊加蛋黃漿，邊攪拌加入空氣，有助蛋花炒至脆口。
  7. 在蛋花加入檸檬葉絲、南薑花絲及紅辣椒絲，炒勻。
  8. 麥片加雞粉及糖撈勻，加入蛋花中炒勻，淋在蝦上。

5招秘訣教煮新加坡麥片蝦

  1. 虎蝦肉質爽彈，適合各種烹飪方法。
  2. 先以菜油起鑊，再以小火煮牛油能保留其香氣。
  3. 牛油分量必須足夠慢慢炒香蛋漿和麥片，切勿擔心油膩而減少分量。
  4. 紅辣椒、檸檬葉及南薑花能為菜式添上層次分明的東南亞風味。
  5. 即食燕麥片最適合炮製麥片蝦，能於短時間內烹調成酥鬆香脆的效果。
     
烹調麥片蝦需要較多牛油。
烹調麥片蝦需要較多牛油。

牛油炒蛋漿 酥脆增香

新加坡建國只有數十年，當地民間美食融合了中西煮食精髓，形成獨特的餐飲風格，像是黑胡椒蟹、酥炸五香蝦棗及麥片蝦等，都是廣受歡迎的新加坡國菜。在新加坡有逾30年烹飪經驗的張偉忠師傅表示，麥片蝦是新加坡著名鑊氣海鮮料理，常見於海產餐館及熟食中心，做法是利用牛油與麥片快炒至酥脆效果，加上蛋漿令其黏附在鮮蝦外層，吃起來鮮香鬆化。

新加坡名廚擅長優化菜式

17歲開始學習廚藝的張偉忠師傅，是本地新加坡餐廳CaN LaH的行政總廚，他曾在新加坡多間著名及經典食府工作，擅長把當地美食升級和優化，被譽為星洲最有代表性的名廚。張師傅曾任職新加坡中廚協會會長，並帶領其廚師團隊參與香港及世界級的烹飪大賽，獲獎無數。由他設計的餐單，不但凸顯新加坡人飲食習慣的多樣化，每道菜式更融合個人煮食經驗的獨特手藝，令人回味。
 

CaN LaH

  • 營業時間：星期一至六/11:30至22:00；星期日及公眾假期/11:00至22:00
  • 地址：尖沙咀海港城港威商場4樓4101號舖
  • 查詢：3618 8138
  • 網址：按此

文：EH  圖：星島日報
 

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